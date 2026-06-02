Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

СМИ: Глава «Реала» согласовал трансфер экс-защитника «Ливерпуля»

По сообщению El Chiringuito, защитник Ибраима Конате может стать игроком «Реала» в случае переизбрания Флорентино Переса на пост президента мадридского клуба.

Согласно информации испанских источников, действующий президент «сливочных» уже достиг предварительной договоренности с французским футболистом и подготовил сделку. Однако ее реализация напрямую зависит от итогов выборов главы клуба.

Конате покинул «Ливерпуль» в статусе свободного агента после истечения контракта. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов и клубов из Саудовской Аравии, основным претендентом на подписание 27‑летнего защитника остается мадридский «Реал». В случае сохранения Пересом президентского поста мадридский клуб может оформить переход без выплаты трансферной компенсации.

Кроме того, сообщается, что вслед за Конате в «Реал» может перейти полузащитник «Комо» Нико Пас.

79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.


В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании.