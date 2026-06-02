СМИ: Глава «Реала» согласовал трансфер экс-защитника «Ливерпуля»

Согласно информации испанских источников, действующий президент «сливочных» уже достиг предварительной договоренности с французским футболистом и подготовил сделку. Однако ее реализация напрямую зависит от итогов выборов главы клуба.
Конате покинул «Ливерпуль» в статусе свободного агента после истечения контракта. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов и клубов из Саудовской Аравии, основным претендентом на подписание 27‑летнего защитника остается мадридский «Реал». В случае сохранения Пересом президентского поста мадридский клуб может оформить переход без выплаты трансферной компенсации.
Кроме того, сообщается, что вслед за Конате в «Реал» может перейти полузащитник «Комо» Нико Пас.
79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.
В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании.