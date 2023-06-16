Китайскому фанату, обнявшему Месси во время матча запретили вход на стадионы на год

«Управление общественной безопасности Чаояна в соответствии с законом задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди. В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте полицейского управления в одной из соцсетей.

Сборная Аргентины обыграла команду Австралии в товарищеском матче со счетом 2:0. Во время встречи молодой человек спрыгнул с трибуны высотой около четырех метров и выбежал на поле, чтобы обнять Месси. После объятий с футболистом он некоторое время убегал по полю от охранников стадиона, в итоге упал и сдался.