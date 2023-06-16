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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Китайскому фанату, обнявшему Месси во время матча запретили вход на стадионы на год

Полиция пекинского района Чаоян запретила посещать стадионы китайскому болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии и обнял Месси.

Аргентина
АвстралияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2022

«Управление общественной безопасности Чаояна в соответствии с законом задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди. В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте полицейского управления в одной из соцсетей.

Сборная Аргентины обыграла команду Австралии в товарищеском матче со счетом 2:0. Во время встречи молодой человек спрыгнул с трибуны высотой около четырех метров и выбежал на поле, чтобы обнять Месси. После объятий с футболистом он некоторое время убегал по полю от охранников стадиона, в итоге упал и сдался.

Игра сборных вызвала большой интерес у китайских фанатов аргентинского футболиста. За несколько дней до матча на улицах Пекина повсеместно мелькали бело-голубые полосатые футболки с десятым номером на спине. Перед входом в магазины спортивной одежды выстраивались многометровые очереди из желающих купить футболку Месси.

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 Китайскому фанату, обнявшему Месси во время матча запретили вход...
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