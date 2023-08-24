Gazzetta dello Sport: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

По сведениям источника, контракт рассчитан на 3 года до Чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

По контракту Манчини будет получать от 25 до 30 миллионов евро за сезон. Отмечается, что тренер может дебютировать в новой должности 8 сентября в товарищеском матче против сборной Коста-Рики.

Манчини работал со сборной Италии с 2018 года. В 2021 году привел команду к победе на Чемпионате Европы. 13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной.

Новым главным тренером сборной Италии был назначен другой экс-наставник «Зенита» — Лучано Спаллетти.