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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Gazzetta dello Sport: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

Бывший тренер «Зенита» и сборной Италии по футболу Роберто Манчини в ближайшее время подпишет контракт с национальной командой Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Саудовская Аравия
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Источник: Reuters

По сведениям источника, контракт рассчитан на 3 года до Чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

По контракту Манчини будет получать от 25 до 30 миллионов евро за сезон. Отмечается, что тренер может дебютировать в новой должности 8 сентября в товарищеском матче против сборной Коста-Рики.

Манчини работал со сборной Италии с 2018 года. В 2021 году привел команду к победе на Чемпионате Европы. 13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной.

Новым главным тренером сборной Италии был назначен другой экс-наставник «Зенита» — Лучано Спаллетти.

Сборная Саудовской Аравии с марта 2023 года пребывает без главного тренера после того как французский специалист Эрве Ренар ушел в отставку.

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