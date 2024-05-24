Захарян приедет в сборную России из Японии

«Любой человек едет в сборную с удовольствием. Захарян уже приезжал в национальную команду в этом году, все там знает. Когда он приедет в сборную? В субботу у “Реал Сосьедад” заключительный матч в чемпионате Испании. Потом команда летит в Японию, там у них трехдневное турне, а из Японии летит в Москву», — приводит слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее РФС опубликовал окончательный состав сборной России на товарищеский матч против команды Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске. Это будет первая игра на выезде для коллектива Валерия Карпина в 2024 году.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 1 июня. Товарищеская игра сборных России и Белоруссии будет учитываться в рейтинге ФИФА.