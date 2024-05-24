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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян приедет в сборную России из Японии

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал попадание футболиста в состав сборной России на матч с Беларусью.

Россия
Беларусь
Реал СосьедадТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

«Любой человек едет в сборную с удовольствием. Захарян уже приезжал в национальную команду в этом году, все там знает. Когда он приедет в сборную? В субботу у “Реал Сосьедад” заключительный матч в чемпионате Испании. Потом команда летит в Японию, там у них трехдневное турне, а из Японии летит в Москву», — приводит слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее РФС опубликовал окончательный состав сборной России на товарищеский матч против команды Беларуси, который пройдет 7 июня в Минске. Это будет первая игра на выезде для коллектива Валерия Карпина в 2024 году.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 1 июня. Товарищеская игра сборных России и Белоруссии будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Российские футболисты сыграют с белорусами в пятый раз. Предыдущие встречи завершились двумя победами сборной России и двумя ничьими. Последний на данный момент матч этих команд состоялся 7 июня 2015 года и закончился победой команды России со счетом 4:2, голы в составе россиян забили Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

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