«Атака на наш народ» Льорис отреагировал на кричалку аргентинцев

Во время празднования победы в командном автобусе, аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вел прямую трансляцию в одной из соцсетей. На видео попал момент, когда футболисты пели расистскую кричалку о происхождении некоторых игроков сборной Франции. «Играют за Францию, но они все из Анголы. Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна, но по паспорту они французы», — говорится в кричалке.

«Это была тотальная атака на французский народ, в частности на французов африканского происхождения и их семьи.



Неважно, испытываешь ли ты эйфорию от того, что выиграл важный трофей. Когда ты победитель, это требует еще большей ответственности, потому что ты — пример для других, особенно для детей.



Аргентина — лицо футбола в данный момент, в Южной Америке и во всем мире», — приводит слова Льориса RMC Sport со ссылкой на BBC.