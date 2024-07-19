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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атака на наш народ» Льорис отреагировал на кричалку аргентинцев

Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис отреагировал на расистские кричалки футболистов сборной Аргентины во время празднования победы в Кубке Америки.

Аргентина
Франция
Источник: AFP 2023

Напомним, сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки со счетом 1:0.

Во время празднования победы в командном автобусе, аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вел прямую трансляцию в одной из соцсетей. На видео попал момент, когда футболисты пели расистскую кричалку о происхождении некоторых игроков сборной Франции. «Играют за Францию, но они все из Анголы. Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна, но по паспорту они французы», — говорится в кричалке.

«Это была тотальная атака на французский народ, в частности на французов африканского происхождения и их семьи.

Неважно, испытываешь ли ты эйфорию от того, что выиграл важный трофей. Когда ты победитель, это требует еще большей ответственности, потому что ты — пример для других, особенно для детей.

Аргентина — лицо футбола в данный момент, в Южной Америке и во всем мире», — приводит слова Льориса RMC Sport со ссылкой на BBC.

Позднее Фернандес принес извинения за расистскую кричалку, а «Челси» и ФИФА начали расследование в отношении игрока. Вице-президент Аргентины поддержала полузащитника.

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