«Атака на наш народ» Льорис отреагировал на кричалку аргентинцев
Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис отреагировал на расистские кричалки футболистов сборной Аргентины во время празднования победы в Кубке Америки.
Напомним, сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки со счетом 1:0.
Во время празднования победы в командном автобусе, аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вел прямую трансляцию в одной из соцсетей. На видео попал момент, когда футболисты пели расистскую кричалку о происхождении некоторых игроков сборной Франции. «Играют за Францию, но они все из Анголы. Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна, но по паспорту они французы», — говорится в кричалке.
«Это была тотальная атака на французский народ, в частности на французов африканского происхождения и их семьи.
Неважно, испытываешь ли ты эйфорию от того, что выиграл важный трофей. Когда ты победитель, это требует еще большей ответственности, потому что ты — пример для других, особенно для детей.
Аргентина — лицо футбола в данный момент, в Южной Америке и во всем мире», — приводит слова Льориса RMC Sport со ссылкой на BBC.
Позднее Фернандес принес извинения за расистскую кричалку, а «Челси» и ФИФА начали расследование в отношении игрока. Вице-президент Аргентины поддержала полузащитника.