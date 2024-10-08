В Пакистане допустили, что в Россию приедет ненастоящая сборная

В августе этого года в России разразился скандал во время баскетбольного Кубка Дружбы. На турнир была приглашена сборная Колумбии, вместо которой прибыла команда, составленная из колумбийских баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне. Обман вскрылся после того, как команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, проиграла стартовый матч на турнире с разницей в 102 очка.