В Пакистане допустили, что в Россию приедет ненастоящая сборная

Ранее появилась информация, что РФС договорилась с Пакистаном о проведении товарищеского матча со сборной России 11 октября.
«Мы не отправляли никакую команду в Россию, и любая информация про возможный матч между российской и пакистанской сборной в октябре является ложной. Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны», — сказал Мажар.
В комментарии для «Спорт-Экспресс» Мажар раскрыл причины, почему проведение матча между сборными России и Пакистана на этой неделе невозможно.
«Мы проинформировали РФС, что мы не сможем приехать, так как большинство футболистов сборной в данный момент не в Пакистане. Поэтому мы не можем приехать в Россию. В любом случае мы подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», — сообщил Мажар.
Сборная Пакистана занимает 197-е место в рейтинге ФИФА. В отборе к ЧМ-2026 пакистанцы проиграли все шесть матчей с общим счетом 1:26. С 2019 года сборная Пакистана одержала лишь одну победу в официальных матчах под эгидой ФИФА, обыграв дома Камбоджу (1:0).
Сборная России под руководством Валерия Карпина на этой неделе проводит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. На сбор было вызвано 28 футболистов. Планировалось, что российская сборная проведет два товарищеских матча, однако РФС не смог найти соперников для проведения встреч в октябрьское международное окно.
В августе этого года в России разразился скандал во время баскетбольного Кубка Дружбы. На турнир была приглашена сборная Колумбии, вместо которой прибыла команда, составленная из колумбийских баскетболистов, в большинстве своем не имевших опыта выступлений на профессиональном уровне. Обман вскрылся после того, как команда, выдавшая себя за сборную Колумбии, проиграла стартовый матч на турнире с разницей в 102 очка.