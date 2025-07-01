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Самые драматичные серии пенальти в финалах: часть вторая

Первую часть подборки можете найти по ссылке, а пока ее продолжение.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

«Ливерпуль» — «Милан», Лига чемпионов 2004/05

Рафаэль Бенитес с кубком Лиги чемпионов
Рафаэль Бенитес с кубком Лиги чемпионовИсточник: AP 2024

Этот матч называют самым драматичным финалом в истории турнира. В финале Лиги чемпионов сезона 2004/05, который прошел в Стамбуле, «Милан» повел 3:0 к 44-й минуте. Мальдини забил на первой минуте, Креспо — дважды в середине тайма. На перерыв «Ливерпуль» ушел с разгромным счетом и без перспектив.

На 54-й минуте Джеррард забил головой — 3:1. Через две минуты Шмицер ударил издали — 3:2. На 60-й минуте Алонсо реализовал пенальти с добиванием — 3:3. За шесть минут «Ливерпуль» сравнял счет.

В дополнительное время «Милан» имел шансы на победу. Шевченко не забил с метра — удар парировал Ежи Дудек. В серии пенальти «Милан» ошибался чаще.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» стал пятикратным триумфатором Лиги чемпионов.

Италия — Франция, ЧМ-2006

Зинедин Зидан уходит с поля после удаления в финале ЧМ-2006
Зинедин Зидан уходит с поля после удаления в финале ЧМ-2006Источник: AP 2024

Финал чемпионата мира 2006 года между Италией и Францией прошел в Берлине на «Олимпиаштадион». Обе команды уже выигрывали турнир ранее и считались фаворитами.

На 7-й минуте Зинедин Зидан открыл счет с пенальти. Через 12 минут Марко Матерацци сравнял. До конца второго тайма счет не менялся.

В дополнительное время Зидан мог принести Франции победу — Буффон отразил его удар после навеса. Через несколько минут Зидан ударил Матерацци головой в грудь и получил красную карточку. Это был его последний матч за сборную.

Счет остался 1:1. В серии послематчевых пенальти Италия реализовала все пять ударов. Франция промахнулась один раз — Давид Трезеге пробил в перекладину.

Италия выиграла чемпионат мира в четвертый раз. Матч запомнился не игрой, а удалением Зидана — одной из самых обсуждаемых сцен в истории футбола.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси», Лига чемпионов 2007/08

Игроки "Манчестер Юнайтед" после победы над "Челси" в финале ЛЧ
Игроки "Манчестер Юнайтед" после победы над "Челси" в финале ЛЧИсточник: AP 2024

Финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 прошел в Москве. Впервые в истории турнира в решающем матче встретились две английские команды — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

На 26-й минуте Криштиану Роналду открыл счет — головой после навеса Брауна. На 45-й минуте «Челси» отыгрался: Лэмпард забил после рикошета и ошибки защиты.

Во втором тайме и в дополнительное время обе команды имели моменты, но счет остался 1:1. На 110-й минуте Дрогба получил красную карточку за пощечину Видичу.

В серии пенальти при счете 4:4 Джон Терри имел шанс принести «Челси» победу, но поскользнулся и попал в штангу. В итоге Анелька не реализовал решающий удар — ван дер Сар отбил. «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов в третий раз в истории.

«Челси» — «Бавария», Лига чемпионов 2011/12

После окончания матча "Челси" - "Бавария"
После окончания матча "Челси" - "Бавария"Источник: AP 2024

Финал Лиги чемпионов 2012 года прошел в Мюнхене на домашнем стадионе «Баварии». Соперником немецкого клуба стал лондонский «Челси».

«Бавария» доминировала весь матч и открыла счет на 83-й минуте. Томас Мюллер пробил головой после навеса Кросса. На 88-й минуте «Челси» сравнял: Дидье Дрогба забил с углового.

В дополнительное время Дрогба нарушил правила в штрафной, и «Бавария» получила пенальти. Арьен Роббен пробил слабо, Петр Чех отбил удар.

В серии пенальти «Бавария» не реализовала две попытки. Промахнулись Олич и Швайнштайгер. Победный пенальти забил Дрогба. «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории.

Италия — Англия, Евро-2020

Сборная Италии - победитель Евро-2020
Сборная Италии - победитель Евро-2020Источник: AP 2024

Финал чемпионата Европы 2020 года прошел на «Уэмбли» в Лондоне. В матче сыграли сборные Англии и Италии. Это был первый финал Евро для Англии с 1966 года.

На 2-й минуте Люк Шоу открыл счет. Италия сравняла во втором тайме: на 67-й минуте Леонардо Бонуччи добил мяч после розыгрыша углового.

Обе команды играли осторожно. В дополнительное время счет не изменился. Победитель определился в серии пенальти.

Англия начала серию с реализации, но затем Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не забили. У Италии ошибся только Белотти. Решающий удар реализовал Жоржиньо.

Италия стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Англия проиграла домашний финал. После матча тренера Гарета Саутгейта раскритиковали за выбор пенальтистов.

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы 2020/21

"Вильярреал" - победитель Лиги Европы
"Вильярреал" - победитель Лиги ЕвропыИсточник: AP 2024

Финал Лиги Европы 2021 года прошел в Гданьске. В нем встретились «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Это был первый еврокубковый финал в истории испанского клуба.

На 29-й минуте Жерар Морено открыл счет. На 55-й минуте Эдинсон Кавани сравнял, добив мяч после рикошета.

До конца основного времени и в дополнительное ни одна из команд не забила. Все решалось в серии послематчевых пенальти.

Футболисты обеих команд реализовали по 10 ударов подряд. Вратари били одиннадцатыми. Давид де Хеа не забил — Рульи отразил удар. «Вильярреал» выиграл 11:10 по пенальти.

Это первый крупный трофей в истории клуба. Для тренера Унаи Эмери это четвертая победа в Лиге Европы.

Аргентина — Франция, ЧМ-2022

Сборная Аргентины - действующий чемпион мира
Сборная Аргентины - действующий чемпион мираИсточник: AP 2024

Финал чемпионата мира 2022 года прошел в Катаре. В нем сыграли сборные Аргентины и Франции. Аргентина вела 2:0 к 36-й минуте — отличились Лионель Месси с пенальти и Анхель Ди Мария с игры.

На 80-й минуте Франция получила пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Через минуту он сравнял счет ударом с лета — 2:2. В дополнительное время Месси снова вывел Аргентину вперед. Мбаппе оформил хет-трик, сравняв счет с пенальти — 3:3.

В серии пенальти Аргентина реализовала все удары. Франция дважды промахнулась. Победный удар нанес Монтиэль.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз. Месси выиграл первый Кубок мира в карьере. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь мячей.

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