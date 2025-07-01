Самые драматичные серии пенальти в финалах: часть вторая

«Ливерпуль» — «Милан», Лига чемпионов 2004/05
Этот матч называют самым драматичным финалом в истории турнира. В финале Лиги чемпионов сезона 2004/05, который прошел в Стамбуле, «Милан» повел 3:0 к 44-й минуте. Мальдини забил на первой минуте, Креспо — дважды в середине тайма. На перерыв «Ливерпуль» ушел с разгромным счетом и без перспектив.
На 54-й минуте Джеррард забил головой — 3:1. Через две минуты Шмицер ударил издали — 3:2. На 60-й минуте Алонсо реализовал пенальти с добиванием — 3:3. За шесть минут «Ливерпуль» сравнял счет.
В дополнительное время «Милан» имел шансы на победу. Шевченко не забил с метра — удар парировал Ежи Дудек. В серии пенальти «Милан» ошибался чаще.
Благодаря этой победе «Ливерпуль» стал пятикратным триумфатором Лиги чемпионов.
Италия — Франция, ЧМ-2006
Финал чемпионата мира 2006 года между Италией и Францией прошел в Берлине на «Олимпиаштадион». Обе команды уже выигрывали турнир ранее и считались фаворитами.
На 7-й минуте Зинедин Зидан открыл счет с пенальти. Через 12 минут Марко Матерацци сравнял. До конца второго тайма счет не менялся.
В дополнительное время Зидан мог принести Франции победу — Буффон отразил его удар после навеса. Через несколько минут Зидан ударил Матерацци головой в грудь и получил красную карточку. Это был его последний матч за сборную.
Счет остался 1:1. В серии послематчевых пенальти Италия реализовала все пять ударов. Франция промахнулась один раз — Давид Трезеге пробил в перекладину.
Италия выиграла чемпионат мира в четвертый раз. Матч запомнился не игрой, а удалением Зидана — одной из самых обсуждаемых сцен в истории футбола.
«Манчестер Юнайтед» — «Челси», Лига чемпионов 2007/08
Финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 прошел в Москве. Впервые в истории турнира в решающем матче встретились две английские команды — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
На 26-й минуте Криштиану Роналду открыл счет — головой после навеса Брауна. На 45-й минуте «Челси» отыгрался: Лэмпард забил после рикошета и ошибки защиты.
Во втором тайме и в дополнительное время обе команды имели моменты, но счет остался 1:1. На 110-й минуте Дрогба получил красную карточку за пощечину Видичу.
В серии пенальти при счете 4:4 Джон Терри имел шанс принести «Челси» победу, но поскользнулся и попал в штангу. В итоге Анелька не реализовал решающий удар — ван дер Сар отбил. «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов в третий раз в истории.
«Челси» — «Бавария», Лига чемпионов 2011/12
Финал Лиги чемпионов 2012 года прошел в Мюнхене на домашнем стадионе «Баварии». Соперником немецкого клуба стал лондонский «Челси».
«Бавария» доминировала весь матч и открыла счет на 83-й минуте. Томас Мюллер пробил головой после навеса Кросса. На 88-й минуте «Челси» сравнял: Дидье Дрогба забил с углового.
В дополнительное время Дрогба нарушил правила в штрафной, и «Бавария» получила пенальти. Арьен Роббен пробил слабо, Петр Чех отбил удар.
В серии пенальти «Бавария» не реализовала две попытки. Промахнулись Олич и Швайнштайгер. Победный пенальти забил Дрогба. «Челси» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории.
Италия — Англия, Евро-2020
Финал чемпионата Европы 2020 года прошел на «Уэмбли» в Лондоне. В матче сыграли сборные Англии и Италии. Это был первый финал Евро для Англии с 1966 года.
На 2-й минуте Люк Шоу открыл счет. Италия сравняла во втором тайме: на 67-й минуте Леонардо Бонуччи добил мяч после розыгрыша углового.
Обе команды играли осторожно. В дополнительное время счет не изменился. Победитель определился в серии пенальти.
Англия начала серию с реализации, но затем Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не забили. У Италии ошибся только Белотти. Решающий удар реализовал Жоржиньо.
Италия стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Англия проиграла домашний финал. После матча тренера Гарета Саутгейта раскритиковали за выбор пенальтистов.
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы 2020/21
Финал Лиги Европы 2021 года прошел в Гданьске. В нем встретились «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Это был первый еврокубковый финал в истории испанского клуба.
На 29-й минуте Жерар Морено открыл счет. На 55-й минуте Эдинсон Кавани сравнял, добив мяч после рикошета.
До конца основного времени и в дополнительное ни одна из команд не забила. Все решалось в серии послематчевых пенальти.
Футболисты обеих команд реализовали по 10 ударов подряд. Вратари били одиннадцатыми. Давид де Хеа не забил — Рульи отразил удар. «Вильярреал» выиграл 11:10 по пенальти.
Это первый крупный трофей в истории клуба. Для тренера Унаи Эмери это четвертая победа в Лиге Европы.
Аргентина — Франция, ЧМ-2022
Финал чемпионата мира 2022 года прошел в Катаре. В нем сыграли сборные Аргентины и Франции. Аргентина вела 2:0 к 36-й минуте — отличились Лионель Месси с пенальти и Анхель Ди Мария с игры.
На 80-й минуте Франция получила пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Через минуту он сравнял счет ударом с лета — 2:2. В дополнительное время Месси снова вывел Аргентину вперед. Мбаппе оформил хет-трик, сравняв счет с пенальти — 3:3.
В серии пенальти Аргентина реализовала все удары. Франция дважды промахнулась. Победный удар нанес Монтиэль.
Аргентина стала чемпионом мира в третий раз. Месси выиграл первый Кубок мира в карьере. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь мячей.