Сборная Сенегала спрятала трофей Кубка Африки на военной базе

18 января сборная Сенегала в финале обыграла Марокко (1:0, д.в.) благодаря голу Папа Гейе на 94-й минуте. После матча марокканцы подали апелляцию на результат матча из-за инцидента, произошедшего в добавленном к основному времени матча. Тьяв увел свою команду в подтрибунное помещение после того, как главный судья при счете 0:0 отменил гол сенегальцев и спустя несколько минут назначил пенальти в их ворота. Через 15 минут сенегальцы вернулись на поле, а марокканцы не смогли реализовать 11-метровый удар, в результате чего матч перешел в дополнительное время.