Сборная Сенегала спрятала трофей Кубка Африки на военной базе

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв привез трофей Кубка Африки на одну из военных баз страны, где он будет находиться под охраной вооруженных сил.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Это произошло на следующий день после решения Африканской конфедерации футбола (CAF) присудить Сенегалу техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций, в результате чего победителем турнира была объявлена сборная Марокко.

18 января сборная Сенегала в финале обыграла Марокко (1:0, д.в.) благодаря голу Папа Гейе на 94-й минуте. После матча марокканцы подали апелляцию на результат матча из-за инцидента, произошедшего в добавленном к основному времени матча. Тьяв увел свою команду в подтрибунное помещение после того, как главный судья при счете 0:0 отменил гол сенегальцев и спустя несколько минут назначил пенальти в их ворота. Через 15 минут сенегальцы вернулись на поле, а марокканцы не смогли реализовать 11-метровый удар, в результате чего матч перешел в дополнительное время.

Спустя два месяца CAF удовлетворила апелляцию сборной Марокко и лишил сенегальцев титула. Федерация футбола Сенегала объявила о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сообщается, что трофей Кубка Африки будет храниться на военной базе до разрешения спора.