Хайкин считает важным получение норвежского гражданства

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал новость о получении гражданства Норвегии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

10 апреля стало известно о том, что Никита Хайкин получил гражданство скандинавской страны — это уже четвертый паспорт для него после российского, британского и израильского.

«Путь к сегодняшнему дню был долгим, спасибо всем, кто поддерживал меня на нем. Это важный день для меня и моей семьи», — приводит слова Хайкина пресс-служба «Буде-Глимт».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не стал предполагать, поедет ли Хайкин на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

30-летний Никита Хайкин выступает за норвежский «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 261 матч за клуб, в которых он пропустил 290 мячей и 90 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».

Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.