Валерий Карпин назвал лучших футболистов России и мира

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин в интервью Надежде Стрелец выделил главных звезд современного футбола.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

По мнению Валерия Карпина, лучшим игроком России остается Александр Головин.

«Можно ли говорить, что Головин — это футболист номер один в сборной России сейчас? Если говорить упрощенно, то да. По мастерству Головин, наверное, или один, или один из двух-трех лучших игроков сборной России. Он думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные. И, помимо его мастерства, он командный игрок», — сказал главный тренер национальной команды.

Выбирая лучшего игрока планеты, Карпин отдал предпочтение Лионелю Месси. Наставник сборной сравнил аргентинца с Пеле и Марадоной, назвав его уникальным явлением. При этом Криштиану Роналду, по словам Карпина, — это типаж великого игрока, который появляется в каждой эпохе, в то время как Месси стоит особняком в истории футбола.

Александру Головину 29 лет, он выступает за сборную России с 2015 года. В составе национальной команды он провел 52 матча, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с российской сборной он принимал участие в чемпионатах Европы в 2016 и 2021 годах, а также в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В конце мая и начале июня сборная проведет товарищеские встречи против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

