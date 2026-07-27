Посол России в Италии заступился за Пирло на фоне скандала

47-летний специалист должен был возглавить итальянскую национальную команду, однако его назначение не состоялось из-за споров вокруг деловых связей с Россией и сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет».
«Дорогой Андреа Пирло, мы не знакомы, к сожалению, лично, но мне, как любому любителю спорта в мире, знакомы забитые вами голы, благодаря которым вы стали звездой и легендой мирового футбола. До последнего времени мне не было известно и то, что Вы мой коллега и являетесь, как пишет итальянская пресса, “послом российской компании”. На фоне нынешнего кризиса дипломатии иметь вас как посла, несомненно, большая честь для любой страны и организации.
Жаль, что, несмотря на ваш вклад в мировой спорт и имидж Италии за рубежом, вы подвергаетесь здесь в Италии отмене вашим же псевдодемократическим истеблишментом, как это уже произошло с тысячами российских спортсменов, дирижёров, музыкантов, художников, режиссеров. Пусть это вам и не поможет, но мы искренне и по-человечески солидарны с вами.
Даже несмотря на то, что итальянская сборная по футболу, тренером которой вы могли бы стать, а может, ещё и станете, могла бы представлять из себя серьёзного противника для сборной России по футболу на будущих чемпионатах Европы и мира», — написал Парамонов в своем телеграм-канале.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.