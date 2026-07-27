Бывший главный тренер «Ювентуса» может возглавить сборную Италии

По информации источника, с 43-летним специалистом уже ведутся переговоры. Считается, что Мотта способен объединить все заинтересованные стороны.
Поиск нового тренера сборной Италии продолжается после того, как Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола отклонили предложение, а назначение Андреа Пирло сорвалось из-за скандала. 47-летний специалист должен был возглавить итальянскую национальную команду, однако его назначение не состоялось из-за споров вокруг деловых связей с Россией и сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет».
Последней командой в тренерской карьере Мотты был «Ювентус» (2024−2025). До этого специалист возглавлял «Болонью», «Специю», «Дженоа» и команду «ПСЖ» среди игроков до 19 лет.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора.
Итальянцы пропустили три последних чемпионата мира подряд. Последний раз они играли на мундиале в 2014 году в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой. 25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в первом туре группового этапа Лиги наций.