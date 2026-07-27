Бывший главный тренер «Ювентуса» может возглавить сборную Италии

По информации источника, с 43-летним специалистом уже ведутся переговоры. Считается, что Мотта способен объединить все заинтересованные стороны.



Поиск нового тренера сборной Италии продолжается после того, как Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола отклонили предложение, а назначение Андреа Пирло сорвалось из-за скандала. 47-летний специалист должен был возглавить итальянскую национальную команду, однако его назначение не состоялось из-за споров вокруг деловых связей с Россией и сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет».