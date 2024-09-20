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Николсон — о первом мяче за «Спартак»: Заслужил забить гол

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о первом забитом мяче с октября 2022 года в составе красно-белых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: spartak.com

Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1 в матче Пути РПЛ Кубка России и вышел в плей-офф. В составе победителей один из голов забил 27-летний Николсон. Он отличился на 2-й минуте встречи.

«Думаю, это самый быстрый гол в моей карьере. Решение бить правой “шведой” (Удар по мячу внешней стороной стопы. — Прим. ред.) принял на инстинктах — времени долго думать в том моменте не было. Следующий матч уже в воскресенье, а в пятницу тренировка, так что времени на празднования нет. Нужно восстановиться и подготовиться к матчу с “Динамо”.

Я просто рад забить гол! Думаю, я заслужил его. Этот мяч — это только начало, тут нечего праздновать!», — приводит слова Николсона «РИА Новости Спорт».

Шамар Николсон выступает за московский «Спартак» с 2022 года. Футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей. Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для игрока первым с конца октября 2022 года. Минувший сезон Николсон провел в аренде во французском «Клермонте».

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» встретится с «Динамо». Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на четвертом месте «Динамо» на одно очко.

Спартак
4:1
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
19.09.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Игорь Осинькин
Голы
Спартак
Шамар Николсон
2′
Роман Зобнин
19′
Кирилл Печенин
41′
Рикарду Мангаш
89′
Крылья Советов
Владислав Шитов
68′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
24′
8
Маркиньос
24′
2
Олег Рябчук
46′
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
70′
4
Алексис Дуарте
47
Роман Зобнин
46′
28
Даниил Зорин
11
Шамар Николсон
70′
22
Михаил Игнатов
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
25
Кирилл Печенин
34′
86′
95
Илья Гапонов
8
Максим Витюгов
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
23
Гленн Бейл
46′
22
Фернандо Костанца
70′
5
Доминик Ороз
57′
24
Роман Евгеньев
34
Виктор Фелипе Мендес
62′
6
Сергей Бабкин
7
Дмитрий Цыпченко
57′
17
Ульви Бабаев
73
Владислав Шитов
79′
10
Бенхамин Гарре
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Кубок России: результаты и календарь