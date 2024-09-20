Николсон — о первом мяче за «Спартак»: Заслужил забить гол

Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1 в матче Пути РПЛ Кубка России и вышел в плей-офф. В составе победителей один из голов забил 27-летний Николсон. Он отличился на 2-й минуте встречи.
«Думаю, это самый быстрый гол в моей карьере. Решение бить правой “шведой” (Удар по мячу внешней стороной стопы. — Прим. ред.) принял на инстинктах — времени долго думать в том моменте не было. Следующий матч уже в воскресенье, а в пятницу тренировка, так что времени на празднования нет. Нужно восстановиться и подготовиться к матчу с “Динамо”.
Я просто рад забить гол! Думаю, я заслужил его. Этот мяч — это только начало, тут нечего праздновать!», — приводит слова Николсона «РИА Новости Спорт».
Шамар Николсон выступает за московский «Спартак» с 2022 года. Футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей. Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для игрока первым с конца октября 2022 года. Минувший сезон Николсон провел в аренде во французском «Клермонте».
В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» встретится с «Динамо». Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на четвертом месте «Динамо» на одно очко.