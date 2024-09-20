Николсон — о первом мяче за «Спартак»: Заслужил забить гол

«Думаю, это самый быстрый гол в моей карьере. Решение бить правой “шведой” (Удар по мячу внешней стороной стопы. — Прим. ред.) принял на инстинктах — времени долго думать в том моменте не было. Следующий матч уже в воскресенье, а в пятницу тренировка, так что времени на празднования нет. Нужно восстановиться и подготовиться к матчу с “Динамо”.



Я просто рад забить гол! Думаю, я заслужил его. Этот мяч — это только начало, тут нечего праздновать!», — приводит слова Николсона «РИА Новости Спорт».