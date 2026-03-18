Мусаев: заявление ЦСКА не понравилось, ответили счетом на табло

«Краснодар» вышел в финал по сумме двух встреч, несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:3. После той встречи игроки «Краснодара» пожаловались на расизм со стороны болельщиков ЦСКА в адрес колумбийского нападающего команды Джона Кордоба, после чего КДК РФС оштрафовал московский клуб на один миллион рублей.
«Перед матчем обстановка была нагретая, много было заявлений и от футболистов ЦСКА, и в целом заявление клуба ЦСКА, которое нам очень не понравилось. Важно было эти эмоции, которые все это вызывало, направить в правильное русло, и чтобы мы не зарабатывали карточки, а ответили счетом на табло. Я рад, что это удалось. Вообще, каждая игра с ЦСКА появляется очень яркой и принципиальной. Всего хватает и, самое главное, красивого футбола тоже хватает. Очень важная победа, и мы очень рады.
В первой игре против ЦСКА я сделал большую ротацию. Возможно, это было перебором, ребята не совсем сыгранные были в таком сочетании. И ЦСКА играл лучше», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
В финале пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сыграет с победителем противостояния между московскими «Динамо» и «Спартаком» (первый матч — 5:2). Ответная встреча пройдет сегодня, 18 марта, на «Лукойл Арене». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на один балл. В субботу, 21 марта, «быки» дома сыграют против «Пари НН». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти