Умяров рассказал о конфликте с игроками «Зенита» после свистка

«Стычка была после финального свистка? Никаких стычек, все нормально. Я не понял, что за ситуация произошла. Мы начали праздновать друг с другом, но подбежали игроки “Зенита” и без причины начали нас отгонять. Было видно, что я никого не толкал, а они начали толкать.



Был какой-то конфликт с Венделом и Энрике? Я не знаю, честно. Это у них лучше спросить. Они говорили, что надо идти праздновать к своим. Но, когда мы празднуем гол, который выводит нас в следующий этап, мы не выбираем место, где надо отмечать.



Что касается судей, то я всегда очень уважаю их и подхожу к ним после игры. Только сегодня не удалось, потому что мы были в другой атмосфере. Я всегда за то, что они тоже люди и тоже ошибаются. Да, иногда ошибка решает исход матча, но с этим ничего не поделать», — сказал Умяров.