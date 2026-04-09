Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2

Умяров рассказал о конфликте с игроками «Зенита» после свистка

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал инцидент после окончания матча ½ финала Пути регионов Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 7:6). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После финального свистка болельщики хозяев стали бросать в игроков «Спартака» бутылки и другие предметы. В этот момент футболисты «Зенита» подбежали к спартаковцам, пытаясь им доказать, что они своим поведением провоцируют болельщиков.

«Стычка была после финального свистка? Никаких стычек, все нормально. Я не понял, что за ситуация произошла. Мы начали праздновать друг с другом, но подбежали игроки “Зенита” и без причины начали нас отгонять. Было видно, что я никого не толкал, а они начали толкать.

Был какой-то конфликт с Венделом и Энрике? Я не знаю, честно. Это у них лучше спросить. Они говорили, что надо идти праздновать к своим. Но, когда мы празднуем гол, который выводит нас в следующий этап, мы не выбираем место, где надо отмечать.

Что касается судей, то я всегда очень уважаю их и подхожу к ним после игры. Только сегодня не удалось, потому что мы были в другой атмосфере. Я всегда за то, что они тоже люди и тоже ошибаются. Да, иногда ошибка решает исход матча, но с этим ничего не поделать», — сказал Умяров.

В финале Пути регионов «Спартак» дома сыграет против ЦСКА. В финале Пути РПЛ встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Матчи запланированы на 5—7 мая.

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
