«Подарили большой футбол»: как «Ротор» вернулся в Премьер-лигу
В своем первом матче нового сезона РПЛ волгоградский клуб не стушевался в игре против действующего чемпиона, но уступил
В своем первом матче нового сезона РПЛ волгоградский клуб не стушевался в игре против действующего чемпиона, но уступил
16 лет волгоградский «Ротор», дважды завоевываший серебряные медали в чемпионате России, не играл в высшем по статусу футбольном дивизионе страны. Болельщики за это время видели несколько реинкарнаций любимой команды (подробнее о событиях, происходивших с волжским клубом, можно прочитать в этом материале), и нынешний коллектив не имеет практически ничего общего с легендарным «Ротором» 90-х. Кроме истории: ею в
16 лет назад «Ротор» вылетел в Первую лигу, проиграв «Зениту» в последнем туре со счетом 2:5. Символично, что именно в матче с питерцами команда Александра Хацкевича начала писать новую страницу в своей истории. Волгоградцы существенно усилили состав в межсезонье: в команду пришли Илья Жигулёв из «Краснодара», побеждавший в РПЛ со «Спартаком» Джано Ананидзе,
Предстартовый расклад сил и усиленные меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса не отпугнули болельщиков от долгожданного матча: билеты были раскуплены в течение трех часов после поступления в продажу. Стадион в связи с ограничениями не был забит под завязку, но поддержка порядка 14 тысяч фанатов ощущалась в течение всей игры.
Наставник хозяев Александр Хацкевич,
«Ротор» начал с активного прессинга, не давая быстрым фланговым игрокам питерцев исполнять излюбленные длинные передачи на форвардов «Зенита». Но даже если
Сравнительно без труда преодолев стартовый прессинг хозяев, «Зенит» нанёс первый удар в створ ворот, который, как оказалось, стал не только единственным для гостей в тайме, но и голевым. Себастьян Дриусси обокрал Антона Пискунова в штрафной площади, а 22-й номер питерцев Артём Дзюба на 22-й же минуте символично замкнул фланговую передачу.
В концовке тайма у «Ротора» был шанс уйти на перерыв при равном счете, однако после неудачного действия Ярослава Ракицкого нападающий волжан Камиль Муллин не смог переиграть Михаила Кержакова:
Второй тайм проходил по похожему сценарию: «Ротор» пытался поддавливать оборону «Зенита», но атакующим футболистам волжан не хватало исполнительского мастерства. Так, на 72-й минуте Мухаммад Султонов имел реальный шанс убежать на рандеву с вратарем гостей, но финалист чемпионата мира в составе сборной Хорватии Деян Ловрен грамотно рассчитал позицию и выбил мяч на угловой.
В составе питерцев не самую яркую игру провели звездные Малком и лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Сердар Азмун, Семак заменил их за 20 минут до конца матча. Появившийся на поле ветеран Юрий Жирков был тепло встречен не только питерскими фанатами, но и волгоградской публикой. Да и вся обстановка как на поле, так и на трибунах была джентльменская и дружелюбная.
На 72-й минуте «Ротор» допустил вторую результативную ошибку в матче: Александр Довбня не смог зафиксировать мяч, а Себастьян Дриусси оказался расторопнее всех во вратарской. Именно аргентинца признают лучшим игроком встречи.
«Зенит» уверенно довёл встречу до победы и сделал первый шаг на пути к защите титула. «Ротор» же, несмотря на поражение, заслужил хорошую оценку со стороны как местных болельщиков, так и генерального директора и наставника чемпионов страны. Сергей Семак похвалил волжан за желание, движение и борьбу.
Главным же итогом игры, конечно, стало долгожданное возвращение в Волгоград большого футбола. А вот удастся ли «Ротору» пройти «на свете все преграды» (как поётся в любимой песне местных фанатов) — увидим в конце сезона.
Сергей Ефимов