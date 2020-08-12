«Подарили большой футбол»: как «Ротор» вернулся в Премьер-лигу

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16 лет волгоградский «Ротор», дважды завоевываший серебряные медали в чемпионате России, не играл в высшем по статусу футбольном дивизионе страны. Болельщики за это время видели несколько реинкарнаций любимой команды (подробнее о событиях, происходивших с волжским клубом, можно прочитать в этом материале), и нынешний коллектив не имеет практически ничего общего с легендарным «Ротором» 90-х. Кроме истории: ею в городе-герое Волгограде всегда было принято гордиться, о чем, например, свидетельствует этот баннер, подготовленный фанатским сектором хозяев:

16 лет назад «Ротор» вылетел в Первую лигу, проиграв «Зениту» в последнем туре со счетом 2:5. Символично, что именно в матче с питерцами команда Александра Хацкевича начала писать новую страницу в своей истории. Волгоградцы существенно усилили состав в межсезонье: в команду пришли Илья Жигулёв из «Краснодара», побеждавший в РПЛ со «Спартаком» Джано Ананидзе, экс-вратарь «Оренбурга» Александр Довбня и арендованные соответственно у «Рубина» Данил Степанов и ЦСКА Седрик Гогуа. Но очевидно, что класс волжан и чемпионов России был несопоставим: один бразилец Малком, пожалуй, стоит дороже, чем весь состав «Ротора».

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Предстартовый расклад сил и усиленные меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса не отпугнули болельщиков от долгожданного матча: билеты были раскуплены в течение трех часов после поступления в продажу. Стадион в связи с ограничениями не был забит под завязку, но поддержка порядка 14 тысяч фанатов ощущалась в течение всей игры.

Наставник хозяев Александр Хацкевич, когда-то тренировавший киевское «Динамо» и сборную Белоруссии, предсказуемо выбрал тактику в пять защитников, делая ставку на игру вторым номером. Сергей Семак остался верен себе и выпустил на поле тех же футболистов, которые несколькими днями ранее выиграли матч за Суперкубок.

«Ротор» начал с активного прессинга, не давая быстрым фланговым игрокам питерцев исполнять излюбленные длинные передачи на форвардов «Зенита». Но даже если какие-то из них все-таки находили в штрафной Артема Дзюбу, то Седрику Гогуа успешно удавалось справляться с капитаном гостей. В атаке же, к сожалению, у волгоградцев практически ничего не получалось: находить свободные зоны и ускоряться форвардам Мухаммаду Султонову и Камилю Муллину иногда удавалось, но обработать мяч и довести момент до удара выходило крайне редко.

Сравнительно без труда преодолев стартовый прессинг хозяев, «Зенит» нанёс первый удар в створ ворот, который, как оказалось, стал не только единственным для гостей в тайме, но и голевым. Себастьян Дриусси обокрал Антона Пискунова в штрафной площади, а 22-й номер питерцев Артём Дзюба на 22-й же минуте символично замкнул фланговую передачу.

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В концовке тайма у «Ротора» был шанс уйти на перерыв при равном счете, однако после неудачного действия Ярослава Ракицкого нападающий волжан Камиль Муллин не смог переиграть Михаила Кержакова:

Второй тайм проходил по похожему сценарию: «Ротор» пытался поддавливать оборону «Зенита», но атакующим футболистам волжан не хватало исполнительского мастерства. Так, на 72-й минуте Мухаммад Султонов имел реальный шанс убежать на рандеву с вратарем гостей, но финалист чемпионата мира в составе сборной Хорватии Деян Ловрен грамотно рассчитал позицию и выбил мяч на угловой.

В составе питерцев не самую яркую игру провели звездные Малком и лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Сердар Азмун, Семак заменил их за 20 минут до конца матча. Появившийся на поле ветеран Юрий Жирков был тепло встречен не только питерскими фанатами, но и волгоградской публикой. Да и вся обстановка как на поле, так и на трибунах была джентльменская и дружелюбная.

На 72-й минуте «Ротор» допустил вторую результативную ошибку в матче: Александр Довбня не смог зафиксировать мяч, а Себастьян Дриусси оказался расторопнее всех во вратарской. Именно аргентинца признают лучшим игроком встречи.

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«Зенит» уверенно довёл встречу до победы и сделал первый шаг на пути к защите титула. «Ротор» же, несмотря на поражение, заслужил хорошую оценку со стороны как местных болельщиков, так и генерального директора и наставника чемпионов страны. Сергей Семак похвалил волжан за желание, движение и борьбу.

Главным же итогом игры, конечно, стало долгожданное возвращение в Волгоград большого футбола. А вот удастся ли «Ротору» пройти «на свете все преграды» (как поётся в любимой песне местных фанатов) — увидим в конце сезона.