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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» права на Мантуана

Ранее бразилец выступал за клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в своих соцсетях объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Густаво Мантуаном.

Контракт с атакующим полузащитником действует по схеме «4+1».

Бразильский клуб «Коринтианс» владел 40% прав на спортсмена, компенсация составит 2 миллиона евро.

22-летний Мантуан сыграл 29 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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 «Зенит» выкупил у «Коринтианса» права на Мантуана
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