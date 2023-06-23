«Зенит» выкупил у «Коринтианса» права на Мантуана
Ранее бразилец выступал за клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Ранее бразилец выступал за клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды.
«Зенит» в своих соцсетях объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Густаво Мантуаном.
Контракт с атакующим полузащитником действует по схеме «4+1».
Бразильский клуб «Коринтианс» владел 40% прав на спортсмена, компенсация составит 2 миллиона евро.
22-летний Мантуан сыграл 29 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.