«Зенит» выкупил у «Коринтианса» права на Мантуана

«Зенит» в своих соцсетях объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Густаво Мантуаном.

Контракт с атакующим полузащитником действует по схеме «4+1».

22-летний Мантуан сыграл 29 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.