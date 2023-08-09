«Это только начало». Абаскаль — об историческом рекорде «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал лучший старт сезона в клубной истории. Об этом сообщает Sport24.
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал лучший старт сезона в клубной истории. Об этом сообщает Sport24.
Впервые в истории «Спартака» команда одержала пять побед подряд на старте сезона. В чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), добавив к этому кубковые победы над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4).
«Спасибо за поздравления, но это только начало. Мы ни в коем случае не должны останавливаться. Нужно держать планку и уровень концентрации. И нужно не давать сопернику возвращаться в таких матчах, а закрывать игру и доводить ее до нужного результата. У каждого из нас есть сердце — сегодня мы получили стресс. Я рад, что мы смогли отыграться и в итоге вырвать победу. Хочу отметить, что сегодня команда победила не только благодаря игре, но и благодаря страсти», — сказал Абаскаль.
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России и лидирует в своей группе Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч «красно-белые» 11 августа на выезде против «Урала», после чего им предстоит дома сыграть с действующим чемпионом России «Зенитом».