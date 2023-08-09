«Это только начало». Абаскаль — об историческом рекорде «Спартака»

«Спасибо за поздравления, но это только начало. Мы ни в коем случае не должны останавливаться. Нужно держать планку и уровень концентрации. И нужно не давать сопернику возвращаться в таких матчах, а закрывать игру и доводить ее до нужного результата. У каждого из нас есть сердце — сегодня мы получили стресс. Я рад, что мы смогли отыграться и в итоге вырвать победу. Хочу отметить, что сегодня команда победила не только благодаря игре, но и благодаря страсти», — сказал Абаскаль.