В «Сочи» перешел защитник молодежной сборной Нигерии

Источник: соцсети

«Сочи» объявил о подписании в своих соцсетях. Соломон Агбалака перешел в «Сочи» из клуба «Брод Сити» на правах аренды и будет выступать под 15-м номером.

Основная позиция нигерийца на футбольном поле — левый защитник, но он может сыграть и в центре обороны.

В феврале 2023 года Агбалака дебютировал за молодежную сборную Нигерии в Кубке африканских наций U20, по итогам которого Соломон вошел в символическую сборную, как лучший левый защитник.

Летом 2023 года на молодежном Чемпионате мира Агбалака выходил на поле во всех матчей своей команды в стартовом составе, а Нигерия добралась до четвертьфинала, по пути обыграв итальянцев и аргентинцев.