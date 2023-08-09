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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Сочи» перешел защитник молодежной сборной Нигерии

19-летний Соломон Агбалака продолжит свою карьеру в российском клубе.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: соцсети

«Сочи» объявил о подписании в своих соцсетях. Соломон Агбалака перешел в «Сочи» из клуба «Брод Сити» на правах аренды и будет выступать под 15-м номером.

Основная позиция нигерийца на футбольном поле — левый защитник, но он может сыграть и в центре обороны.

В феврале 2023 года Агбалака дебютировал за молодежную сборную Нигерии в Кубке африканских наций U20, по итогам которого Соломон вошел в символическую сборную, как лучший левый защитник.

Летом 2023 года на молодежном Чемпионате мира Агбалака выходил на поле во всех матчей своей команды в стартовом составе, а Нигерия добралась до четвертьфинала, по пути обыграв итальянцев и аргентинцев.

В общей сложности за сборную U20 новичок «Сочи» провел 12 матчей.

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