Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ. Он сыграет со «Спартаком»

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что “Зенит обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали “Динамо” на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока “Зенита”, несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока “Динамо”. Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ”, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.