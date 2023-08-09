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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ. Он сыграет со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

29-летний колумбиец был удален в концовке матча третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:3) за грубый фол на полузащитнике Денисе Макарове. Игроку могла грозить длительная дисквалификация, т.к. Макаров не смог продолжить игру из-за травмы.

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что “Зенит обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали “Динамо” на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока “Зенита”, несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока “Динамо”. Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ”, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Григорьянц также отметил, что Барриос присутствовал на заседании по видеосвязи и сказал, что абсолютно не хотел нанести травму Макарову. Игрок «Зенита» извинился перед полузащитником «Динамо» на поле.

Таким образом Барриос пропустит игру предстоящую игру чемпионата с воронежским «Факелом», которая пройдет в воскресенье, 13 августа. Колумбиец сможет принять участие в дерби со «Спартаком» в Москве 20 августа.

После трех туров «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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