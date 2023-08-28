Матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести из-за плохого состояния газона

Недавно комиссия РПЛ оценивала возможность проведения на стадионе «Фишт» матчей чемпионата России на фоне резкого ухудшения состояния газона.

По итогам проверки «Сочи» разрешили выступать на домашней арене. В воскресенье хозяева уступили «Локомотиву» в домашнем матче со счетом 0:1, Артем Дзюба назвал поле арены «Фишт» безобразным.

«Из-за аномально высоких температур в дневные и вечерние часы в Сочи на протяжении августа качественные характеристики поля стадиона “Фишт” ухудшились.



Футбольный клуб “Сочи” продолжает проводить комплексные агротехнические мероприятия по восстановлению покрытия», — говорится в сообщении на официальной странице лиги в VK.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о состоянии газона на стадионе и ответил на вопрос о возможном переносе матча 8-го тура со «Спартаком», который должен пройти 16 сентября.

«Понятно, что газон не идеальный, но катастрофы никакой нет, играть можно. В начале сентября будет комиссия, после которой можно будет о чем-то говорить», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

30 августа «Сочи» должен провести домашний матч группового раунда Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА.