Семак: Пропускаем слишком много легких мячей в последнее время

— Посмотрим. Нам хочется побеждать в каждой игре. Конечно, это был важный и в целом хороший матч — первый шажок сделали, после двух поражений смогли выиграть. С эмоциональной точки зрения это хорошо, но Кубок это Кубок, а чемпионат — это чемпионат. Нам нужно двигаться дальше и работать над ошибками — пропускаем слишком много в последнее время, очень легкие мячи. Нам нужно уделить особое внимание нашим командным оборонительным действиям, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».