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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак: Пропускаем слишком много легких мячей в последнее время

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался об игровых проблемах сине-бело-голубых перед матчем с «Сочи».

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Источник: ФК "Зенит"

Семак считает, что команда стала пропускать слишком много простых голов.

— Ду Кейрос после матча с «Балтикой» назвал его ключевым для возвращения команды на победный путь. Вы разделяете такое мнение?

— Посмотрим. Нам хочется побеждать в каждой игре. Конечно, это был важный и в целом хороший матч — первый шажок сделали, после двух поражений смогли выиграть. С эмоциональной точки зрения это хорошо, но Кубок это Кубок, а чемпионат — это чемпионат. Нам нужно двигаться дальше и работать над ошибками — пропускаем слишком много в последнее время, очень легкие мячи. Нам нужно уделить особое внимание нашим командным оборонительным действиям, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра 11-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Фишт» 7 октября. «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, в активе команды 17 очков.

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