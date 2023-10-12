Главный тренер «Динамо» Личка: скоро буду как Пеп Гвардиола

«В эту паузу у нас большинство игроков уедут играть в сборную, а останется всего 11 футболистов. В четверг на тренировке будет всего девять игроков и два вратаря. Так бывает — для нас это уже нормальная вещь.



Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным. Но с другой стороны такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в свои родные края и мысленно перезагружаются», — сказал Личка.