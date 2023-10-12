Главный тренер «Динамо» Личка: скоро буду как Пеп Гвардиола
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что у его команды есть та же проблема из-за матчей сборных, что у «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sport24.
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что у его команды есть та же проблема из-за матчей сборных, что у «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sport24.
«В эту паузу у нас большинство игроков уедут играть в сборную, а останется всего 11 футболистов. В четверг на тренировке будет всего девять игроков и два вратаря. Так бывает — для нас это уже нормальная вещь.
Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным. Но с другой стороны такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в свои родные края и мысленно перезагружаются», — сказал Личка.
Стоит отметить, что в сборную России на товарищеские матчи с Камеруном и Кенией был вызван лишь один игрок «Динамо» — Даниил Фомин. Также вызов в национальные сборные получили легионеры «бело-голубых» Николя Нгамале (Камерун), Луис Чавес (Мексика), Фабиан Бальбуэна (Парагвай) и Хорхе Карраскаль (Колумбия).
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на десять очков.