Игрок «Рубина»: Всегда мечтал стать известнее другого Безрукова
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал резонанс, вызванный его шуткой после победы над «Зенитом».
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал резонанс, вызванный его шуткой после победы над «Зенитом».
После матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) 22-летний футболист во время интервью в шутку заявил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который благодаря осечке петербуржцев смог сократить отставание от сине-бело-голубых в турнирной таблице до одного очка.
— Ты ожидал, что такая реакция будет на твою шутку?
— Вообще нет. У меня даже сейчас присутствует волнение. Это вызвало резонанс. Был адреналин после игры, были эмоции. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. На следующий день вообще не ожидал, что будет такой резонанс.
— Как думаешь, почему зацепились за эту фразу, есть у тебя объяснение?
— Может быть нервная концовка чемпионата. Матч был напряженный, эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, были стычки, разговоры. Это слишком веселое настроение сказалось, и не все поняли.
— Видел, как ребята из «Камеди» отыграли эту тему?
— Конечно, я видел. Я всегда хотел стать чуть-чуть известнее другого Безрукова, но не думал, что это станет так скоро. У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович (Рахимов), Леонид Викторович (Слуцкий). Натренировали, — сказал Безруков для YouTube-канала «Коммент шоу».
На шутку Безрукова отреагировали в «Зените». Также позднее стало известно, что комитет по этике РФС проверит высказывание футболиста казанской команды.