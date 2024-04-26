Игрок «Рубина»: Всегда мечтал стать известнее другого Безрукова

После матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) 22-летний футболист во время интервью в шутку заявил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который благодаря осечке петербуржцев смог сократить отставание от сине-бело-голубых в турнирной таблице до одного очка.

— Ты ожидал, что такая реакция будет на твою шутку?

— Вообще нет. У меня даже сейчас присутствует волнение. Это вызвало резонанс. Был адреналин после игры, были эмоции. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. На следующий день вообще не ожидал, что будет такой резонанс.

— Как думаешь, почему зацепились за эту фразу, есть у тебя объяснение?

— Может быть нервная концовка чемпионата. Матч был напряженный, эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, были стычки, разговоры. Это слишком веселое настроение сказалось, и не все поняли.

— Видел, как ребята из «Камеди» отыграли эту тему?

— Конечно, я видел. Я всегда хотел стать чуть-чуть известнее другого Безрукова, но не думал, что это станет так скоро. У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович (Рахимов), Леонид Викторович (Слуцкий). Натренировали, — сказал Безруков для YouTube-канала «Коммент шоу».



На шутку Безрукова отреагировали в «Зените». Также позднее стало известно, что комитет по этике РФС проверит высказывание футболиста казанской команды.