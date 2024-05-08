«Рубин» наказал Безрукова за шутку после победы над «Зенитом»

Ранее в перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. В послематчевом интервью Безруков пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Шутка футболиста вызвала резонанс среди СМИ и болельщиков, а комитет по этике РФС пообещал дать этому высказыванию правовую оценку. «Зенит» в телеграм-канале выложил видео с интервью Безрукова, добавив после его слов про деньги кадры из фильма «Кавказская пленница».

«Футбольный клуб “Рубин” сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить. Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы fair play и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция “Рубина”, которую разделяет и сам Руслан Безруков.



В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорится на официальном сайте «Рубина».