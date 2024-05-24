РФС попросил «Ахмат» найти бросившего бутылку в игрока «Зенита»

«Российский футбольный союз обратился в “Ахмат” с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в футболиста “Зенита” Васильева», — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС «Матч ТВ».

В матче 29-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 5:1. После окончания игры кто-то бросил с трибуны бутылку в техническую зону сине-бело-голубых, и она попала в голову полузащитника Дмитрия Васильева.

Позднее КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 100 тысяч рублей за этот инцидент. При этом местными органами правопорядка объявлено, что установить личность нарушителя не удалось, несмотря на то, что на всех матчах РПЛ действует Паспорт болельщика (Fan ID), что вызвало критику системы со стороны СМИ.

Заключительный тур РПЛ пройдет 25 мая. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками. На первом месте располагается московское «Динамо», набрав 56 очков. На третьей строчке идет «Краснодар», отставая от лидера на три балла.