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3 июня, источник: Sportmail.ru

Руслан Нигматуллин назвал главные разочарования сезона РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал клубы, больше всего разочаровавшие в сезоне-2023/24.

Урал
Балтика
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Больше всего разочаровали в этом сезоне команды, которые вылетели из РПЛ — “Урал”, “Балтика”, “Сочи”. Но к “Балтике” это относится к меньшей степени, так как они только вернулись после очень большого перерыва. “Урал” же и “Сочи” вылетели как команды, которые являлись крепкими командами в РПЛ. Тот же “Сочи” только недавно брал серебряные медали», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Также Нигматуллин поделился мнением о клубах, которые вышли в Российскую Премьер-лигу.

«Среди команд, которые вышли в РПЛ: “Акрона”, “Химки” и махачкалинского “Динамо” — сложно выделить кого-то, кто может не вылететь в следующем сезоне. Все будет зависеть от того, как команды усилятся летом. Времени мало, а усиления нужны, безусловно. Для конкурентной борьбы, играть на базе игроков ФНЛ не представляется возможным», — добавил Нигматуллин.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» и «Сочи» напрямую покинули РПЛ. «Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей (2:3). Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2013/14.

Руслан Нигматуллин с 1995-го по 1997-й год был вратарем «Спартака», дважды становился чемпионом России. Также Нигматуллин играл в чемпионатах России за КАМАЗ, «Локомотив», ЦСКА и «Терека». в активе голкипера 24 матча за сборную России.

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