В «Зените» назвали игроков, которые точно не сыграют со «Спартаком»

Матч 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене».
«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придется и за себя, и за того парня», — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Химками». У 25-летнего футболиста был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Вчера, 19 августа, Глушенков был успешно прооперирован. О сроках возвращения игрока на поле пока не сообщается. Полузащитник является лучшим бомбардиром «Зенита» на старте сезона. После пяти матчей на его счету семь забитых мячей и одна результативная передача.
26-летний бразилец Вендел получил повреждение в столкновении с полузащитником Хорхе Карраскалем в начале второго тайма встречи 4-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:0). Возвращение Вендела на поле ожидается к концу сентября.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Спартак» располагается на четвертой строчке, отставая от лидера на три балла.