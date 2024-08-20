В «Зените» назвали игроков, которые точно не сыграют со «Спартаком»

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придется и за себя, и за того парня», — приводит слова Медведева ТАСС.