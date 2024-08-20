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В «Зените» назвали игроков, которые точно не сыграют со «Спартаком»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал имена футболистов, кто точно не поможет команде в матче 6-го тура РПЛ против московского «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

Матч 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придется и за себя, и за того парня», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Химками». У 25-летнего футболиста был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Вчера, 19 августа, Глушенков был успешно прооперирован. О сроках возвращения игрока на поле пока не сообщается. Полузащитник является лучшим бомбардиром «Зенита» на старте сезона. После пяти матчей на его счету семь забитых мячей и одна результативная передача.

26-летний бразилец Вендел получил повреждение в столкновении с полузащитником Хорхе Карраскалем в начале второго тайма встречи 4-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:0). Возвращение Вендела на поле ожидается к концу сентября.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Спартак» располагается на четвертой строчке, отставая от лидера на три балла.