Источник: «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование в РПЛ

Отмечается, что с учетом размера фонда оплаты труда и прочих трат будет наблюдаться недостаток средств, чтобы обеспечить полноценное функционирование клуба. Кроме того, существуют опасения, что «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. На текущий момент обязательств существует значительно больше, чем денег, которые останутся в бюджете на следующий год. Это может привести к распродаже части футболистов грядущей зимой и уходу штаба главного тренера команды Игоря Осинькина в конце нынешнего сезона.