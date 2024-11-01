Источник: «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование в РПЛ

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Крылья Советов» потеряют порядка 30% финансирования, поскольку руководство Самарской области снизит финансирование клуба на 1 миллиард рублей.
По данным источника, в 2025 году регион выделит «Крыльям Советов» сумму в размере 600 млн рублей, в то время как в текущем календарному году в бюджете было заложено 1,6 млрд рублей на поддержание команды.
Отмечается, что с учетом размера фонда оплаты труда и прочих трат будет наблюдаться недостаток средств, чтобы обеспечить полноценное функционирование клуба. Кроме того, существуют опасения, что «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. На текущий момент обязательств существует значительно больше, чем денег, которые останутся в бюджете на следующий год. Это может привести к распродаже части футболистов грядущей зимой и уходу штаба главного тренера команды Игоря Осинькина в конце нынешнего сезона.
После 13 туров «Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина находится всего в одном балле от зоны стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.