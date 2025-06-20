«Зенит» отправил донат «Барселоне» на трансфер Нико Уильямса

Уильямс-младший не первый год находится в сфере интересов «Барселоны». Летом 2024 года переговоры по переходу чемпиона Европы сорвались в последний момент. Нико выступает на позиции левого вингера. В минувшем сезоне в каталонском клубе на этой позиции в большинстве матчей играл бразилец Рафинья, проведший выдающийся сезон — 34 гола и 25 передач в 57 матчах.