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«Зенит» отправил донат «Барселоне» на трансфер Нико Уильямса

«Зенит» в социальной сети TikTok сделал пожертвование для «Барселоны», чтобы каталонский клуб смог приобрести 22-летнего вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«На Нико Уильямса от “Зенита”, — прокомментировал аккаунт сине-бело-голубых после пожертвования.

Пожертвование «Зенита» составило 1000 монет — чуть больше 10 евро (900 рублей). Фанаты «Барсы», которой нужно «собрать» 58 млн евро на нападающего «Атлетика», оценили жест от «Зенита»: в ответ клубу РПЛ начали слать платные подарки «на трансфер Мбаппе». В итоге «Зенит» уже «заработал» больше, чем задонатил «Барсе».

В 45 матчах прошедшего сезона в рамках всех турниров Уильямс стал автором 11 голов при семи результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вингера сборной Испании в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сумму трансфера в размере 58 миллионов евро «Барселона» хочет выплатить частями, что не устраивает «Атлетик».

Нико Уильямс всю свою карьеру провел за «Атлетик» из Бильбао. В клубе он играет вместе со старшим братом Иньяки Уильямсом, который ранее вызывался в сборную Испании, но в данный момент играет за сборную Ганы.

Уильямс-младший не первый год находится в сфере интересов «Барселоны». Летом 2024 года переговоры по переходу чемпиона Европы сорвались в последний момент. Нико выступает на позиции левого вингера. В минувшем сезоне в каталонском клубе на этой позиции в большинстве матчей играл бразилец Рафинья, проведший выдающийся сезон — 34 гола и 25 передач в 57 матчах.

В активе Нико Уильямса 28 матчей и 6 забитых мячей за сборную Испании. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы 2024 года.