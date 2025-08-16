Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.37
X
2.55
П2
2.80
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.27
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.87
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.28
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.51
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.68
П2
2.92
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.05
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.76
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.17
П2
12.25
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.40
П2
1.42
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.06
П2
3.30

«Спартак» — «Зенит» и первый матч Головина: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 16 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Футбол. Российская Премьер-лига. 5-й тур. «Спартак» — «Зенит»

16:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 5, 16.08.2025, 17:30
Спартак
-
Зенит
-

На «Лукойл Арене» состоится главный матч 5-го тура РПЛ. Обе команды находятся не в лучшей форме. Москвичи за четыре тура набрали лишь четыре очка, у питерцев всего на один балл больше. Все чаще в СМИ говорят о возможной отставке наставника красно-белых Деяна Станковича. Известный эксперт Александр Бубнов назвал предстоящий поединок «матчем смертников», что лишний раз подчеркивает атмосферу перед игрой. В рамках Премьер-лиги «Спартак» и «Зенит» провели 62 личные встречи. На счету москвичей 19 побед, питерцы были сильнее в 25 матчах, еще 18 игр завершились вничью.

Без сомнения, оба коллектива нацелены на победу над принципиальным соперником, а потому зрителя ожидает интересное противостояние. Какая из команд одержит победу сегодня, или итогом встречи на радость конкурентам станет ничья?

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Мальорка» — «Барселона»

20:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Испания 2025/2026
1-й тур, 16.08.2025, 20:30
Мальорка
-
Барселона
-

«Барселона» начинает сезон в качестве действующих чемпионов страны. В первом туре «Мальорка» испытает уровень готовности каталонцев к сезону. В минувшей кампании «Барселона» дважды переиграла островную команду. Сможет ли сегодня «Мальорка» сотворить сенсацию и отобрать очки у коллектива Ханси Флика?

Как и в прошлом сезоне, «Барселона» столкнулась с проблемами при регистрации футболистов. Ожидается, что Жоан Гарсия и Маркус Рэшфорд все-таки будут зарегистрированы Ла Лигой в день игры с «Мальоркой». В межсезонье состав сине-гранатовых покинули основной центральный защитник Иньиго Мартинес («Аль-Наср»), левый защитник Алекс Валье («Комо») нападающий Пау Виктор («Брага»). А атакующий полузащитник Пабло Торре стал игроком «Мальорки», и уже сегодня ожидается выход футболиста против воспитавшей его команды.

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

22:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Испания 2025/2026
1-й тур, 16.08.2025, 22:30
Валенсия
-
Реал Сосьедад
-

«Реал Сосьедад» вступает в новую фазу развития. В межсезонье команду покинул Иманол Алгуасиль, возглавлявший команду с 2018 года. Ушел и лидер полузащиты команды Мартин Субименди, который теперь будет выступать за лондонский «Арсенал». Как будет играть команда под руководством нового тренера Серхио Франсиско?

Арсен Захарян вошел в заявку команды на выездной матч с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги. 22-летний россиянин не выходил на поле с конца февраля из-за травмы. Смогут ли болельщики сегодня увидеть Арсена на футбольном поле?

Футбол. Чемпионат Франции. 1-й тур. «Монако» — «Гавр»

20:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Франция 2025/2026
1-й тур, 16.08.2025, 20:00
Монако
-
Гавр
-

Минувший сезон Александра Головина был омрачен травмами. В активе россиянина 3+0 по системе «гол+пас» — худший показатель за годы в Лиге 1. При этом Головин остается лидером клуба. По данным СМИ, полузащитник летом отмел все варианты по уходу из «Монако». Стартовая встреча со средним по классу «Гавром» — прекрасная возможность войти в сезон, в котором от монегасков вновь ожидают борьбу за место в первой тройке по итогам чемпионата.

Еще в прошлом сезоне болельщики ожидали бы российское противостояние в матче с такой вывеской. Но в июне Далер Кузяев покинул «Гавр». По оценке экспертов, команда из портового города в этом сезоне будет бороться за выживание. Сможет ли «Гавр» удивить и навязать свою игру более сильным монегаскам?

Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 1, 16.08.2025, 19:30
Вулверхэмптон
-
Манчестер Сити
-

После четырех побед подряд «Манчестер Сити» в минувшем чемпионате Англии занял лишь третье место. В межсезонье команду покинули Кевин де Брейне («Наполи») и Кайл Уокер («Бернли»), много лет выступавшие в составе «синих». В команду перешли вратарь Джеймс Траффорд («Бернли»), защитник Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»), центральный полузащитник Тиджани Рейндерс («Милан») и фланговый нападающий Райан Шерки («Лион»).

Подопечные Пепа Гвардиолы нацелены вернуть себе титул чемпионов, и соперник по первому туру на бумаге выглядит прекрасной возможностью успешно начать сезон. Сможет ли «Вулверхэмптон» удивить экспертов и болельщиков и завоевать очки в домашнем матче с «Манчестер Сити»?

