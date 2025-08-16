«Спартак» — «Зенит» и первый матч Головина: что смотреть сегодня

Футбол. Российская Премьер-лига. 5-й тур. «Спартак» — «Зенит»
16:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
На «Лукойл Арене» состоится главный матч 5-го тура РПЛ. Обе команды находятся не в лучшей форме. Москвичи за четыре тура набрали лишь четыре очка, у питерцев всего на один балл больше. Все чаще в СМИ говорят о возможной отставке наставника красно-белых Деяна Станковича. Известный эксперт Александр Бубнов назвал предстоящий поединок «матчем смертников», что лишний раз подчеркивает атмосферу перед игрой. В рамках Премьер-лиги «Спартак» и «Зенит» провели 62 личные встречи. На счету москвичей 19 побед, питерцы были сильнее в 25 матчах, еще 18 игр завершились вничью.
Без сомнения, оба коллектива нацелены на победу над принципиальным соперником, а потому зрителя ожидает интересное противостояние. Какая из команд одержит победу сегодня, или итогом встречи на радость конкурентам станет ничья?
Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Мальорка» — «Барселона»
20:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Барселона» начинает сезон в качестве действующих чемпионов страны. В первом туре «Мальорка» испытает уровень готовности каталонцев к сезону. В минувшей кампании «Барселона» дважды переиграла островную команду. Сможет ли сегодня «Мальорка» сотворить сенсацию и отобрать очки у коллектива Ханси Флика?
Как и в прошлом сезоне, «Барселона» столкнулась с проблемами при регистрации футболистов. Ожидается, что Жоан Гарсия и Маркус Рэшфорд все-таки будут зарегистрированы Ла Лигой в день игры с «Мальоркой». В межсезонье состав сине-гранатовых покинули основной центральный защитник Иньиго Мартинес («Аль-Наср»), левый защитник Алекс Валье («Комо») нападающий Пау Виктор («Брага»). А атакующий полузащитник Пабло Торре стал игроком «Мальорки», и уже сегодня ожидается выход футболиста против воспитавшей его команды.
Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Валенсия» — «Реал Сосьедад»
22:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Реал Сосьедад» вступает в новую фазу развития. В межсезонье команду покинул Иманол Алгуасиль, возглавлявший команду с 2018 года. Ушел и лидер полузащиты команды Мартин Субименди, который теперь будет выступать за лондонский «Арсенал». Как будет играть команда под руководством нового тренера Серхио Франсиско?
Арсен Захарян вошел в заявку команды на выездной матч с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги. 22-летний россиянин не выходил на поле с конца февраля из-за травмы. Смогут ли болельщики сегодня увидеть Арсена на футбольном поле?
Футбол. Чемпионат Франции. 1-й тур. «Монако» — «Гавр»
20:00. Где смотреть: Okko.
Минувший сезон Александра Головина был омрачен травмами. В активе россиянина 3+0 по системе «гол+пас» — худший показатель за годы в Лиге 1. При этом Головин остается лидером клуба. По данным СМИ, полузащитник летом отмел все варианты по уходу из «Монако». Стартовая встреча со средним по классу «Гавром» — прекрасная возможность войти в сезон, в котором от монегасков вновь ожидают борьбу за место в первой тройке по итогам чемпионата.
Еще в прошлом сезоне болельщики ожидали бы российское противостояние в матче с такой вывеской. Но в июне Далер Кузяев покинул «Гавр». По оценке экспертов, команда из портового города в этом сезоне будет бороться за выживание. Сможет ли «Гавр» удивить и навязать свою игру более сильным монегаскам?
Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
После четырех побед подряд «Манчестер Сити» в минувшем чемпионате Англии занял лишь третье место. В межсезонье команду покинули Кевин де Брейне («Наполи») и Кайл Уокер («Бернли»), много лет выступавшие в составе «синих». В команду перешли вратарь Джеймс Траффорд («Бернли»), защитник Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»), центральный полузащитник Тиджани Рейндерс («Милан») и фланговый нападающий Райан Шерки («Лион»).
Подопечные Пепа Гвардиолы нацелены вернуть себе титул чемпионов, и соперник по первому туру на бумаге выглядит прекрасной возможностью успешно начать сезон. Сможет ли «Вулверхэмптон» удивить экспертов и болельщиков и завоевать очки в домашнем матче с «Манчестер Сити»?