«Спартак» — «Зенит» и первый матч Головина: что смотреть сегодня

На «Лукойл Арене» состоится главный матч 5-го тура РПЛ. Обе команды находятся не в лучшей форме. Москвичи за четыре тура набрали лишь четыре очка, у питерцев всего на один балл больше. Все чаще в СМИ говорят о возможной отставке наставника красно-белых Деяна Станковича. Известный эксперт Александр Бубнов назвал предстоящий поединок «матчем смертников», что лишний раз подчеркивает атмосферу перед игрой. В рамках Премьер-лиги «Спартак» и «Зенит» провели 62 личные встречи. На счету москвичей 19 побед, питерцы были сильнее в 25 матчах, еще 18 игр завершились вничью.