Тренер «Зенита» отказался признать трансфер Жерсона ошибкой

Напомним, 28-летний бразилец перешел в петербургскую команду из «Фламенго» летом 2025 года за €25 млн. 10 января сине-бело-голубые сообщили, что Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро». Сумма трансфера в «Крузейро» составила €27 млн, еще €3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
— Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо — неправда. До момента предложения от «Крузейро» он не допускал мысли об уходе из «Зенита». Просто получил предложение, которое устроило всех.
Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Ни у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушел бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги, — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».
В составе сине-бело-голубых Жерсон провел 15 матчей, в которых забил два мяча.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В первом матче после зимней паузы «Зенит» 27 февраля на своем поле примет калининградскую «Балтику».