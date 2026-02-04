Тренер «Зенита» отказался признать трансфер Жерсона ошибкой

— Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо — неправда. До момента предложения от «Крузейро» он не допускал мысли об уходе из «Зенита». Просто получил предложение, которое устроило всех.



Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Ни у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушел бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги, — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».