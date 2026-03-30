Аршавин назвал «Барселону» Гвардиолы своей командой мечты

44-летний Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году.
— В каких годах, эпохах вы бы хотели представить себя играющим? И с каким футболистами? То есть какая команда мечты, в которой вы бы хотели оказаться?
— Я бы хотел, наверное, просто играть в «Барселоне» 2010−2011 годов.
— В которой был шанс?
— Да, в которой был шанс. Там было бы прикольно, думаю, — сказал Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале FONBET.
В 2010—2011 годах «Барселону» тренировал Хосеп Гвардиола. В составе сине-гранатовых выступали Лионель Месси, Давид Вилья, Хавьер Маскерано и ряд других игроков.
Андрей Аршавин за карьеру выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат» из Казахстана. Вместе с сине-бело-голубыми Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России (2007, 2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). Сейчас Аршавин занимает пост заместителя главы правления «Зенита» по спортивному развитию.
В 2008 году после завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы Аршавин занял шестое место в голосовании на «Золотой мяч», уступив только Хави, Касильясу, Торресу, Месси и Роналду.