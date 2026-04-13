В «Локомотиве» озвучили цену на Батракова для «Зенита»

«Продажа Батракова в российский клуб невозможна. Если завтра придет “Зенит” и предложит 30 миллионов евро? Если только 130 миллионов. 30 — мало. Я вполне серьезно. Тем более лимит на легионеров могут поменять. В России же такого не было? Значит, надо что-то сделать», — сказал Ульянов.
На данный момент в мировом футболе лишь трех игроков продавали за 130 млн евро или более:
- Неймар (2017) — из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро
- Киллиан Мбаппе (2017) — из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» за 180 млн евро
- Александер Исак (2025) — из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 144,5 млн евро
В РПЛ самой дорогой покупкой остается трансфер Малкома летом 2019 года из «Барселоны» в «Зенит» за 41,5 млн евро. Спустя четыре года бразильский вингер, получивший российский паспорт, был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
Батраков выступает за «Локомотив» с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 21 голевую передачу. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В субботу, 18 апреля, «железнодорожники» на выезде сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 12:00 по московскому времени.