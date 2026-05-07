Алаев: Удивлен, что вторая часть сезона у ЦСКА не получилась

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал результаты ЦСКА в весенней части сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Перед уходом на зимнюю паузу после 18-туров РПЛ ЦСКА располагался на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла. В весенней части сезона армейцы одержали две победы в 10 матчах и опустились на шестое место в таблице, отстав от «быков» на 18 очков.

«Это жизнь. У любого тренера может получиться или нет. Не буду делить на зарубежного специалиста или нет. Это спортивная реальность. Тренер отвечает за результат, если что-то не так. Я видел ЦСКА на предсезонном турнире, который мы проводили. Команда произвела сильное впечатление. Были сильные трансферы.

Для меня удивительно, что вторая часть не получилась. Они выбыли из чемпионской гонки, на которую наверняка рассчитывали. Выбыли и из Кубка. Но в клубе работают грамотные специалисты — они разберутся. Надеюсь, в следующем году ЦСКА будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

4 мая ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера швейцарского специалиста Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.


Вчера, 6 мая, ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финальном матче Пути регионов Кубка России (0:1).

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
