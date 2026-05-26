Экс-игрок «Зенита» Халк поздравил клуб с днем рождения

Бразильский нападающий «Флуминенсе» Халк поздравил «Зенит» из Санкт-Петербурга с днем рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25 мая «Зенит» отметил 101-й день рождения.

— Семья, «Зенит», я хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения! Это 101 год, много историй, много побед. У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нем чемпионом. Пусть Бог всегда благословляет вас! Давай, «Зенит»! — приводит слова Халка Sport24.

В минувшем сезоне «Зенит» в рекордный 11-й раз стал победителем чемпионата России, обойдя по количеству титулов московский «Спартак» (10). Также на счету сине-бело-голубых шесть побед в Кубке России, 10 выигранных Суперкубков страны, а также победы в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

39-летний Халк выступал за «Зенит» с 2012-го по 2016 год. На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».

В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро», где сразу был назначен капитаном команды. В общей сложности он провел за клуб 309 матчей, в которых забил 140 мячей и отдал 56 голевых передач. Вместе с клубом нападающий завоевал семь трофеев. В начале мая футболист подписал контракт с «Флуминенсе».