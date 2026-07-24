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«Ход свиньей не удался». Быстров — о провале протеста «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение КДК РФС отклонить протест «Спартака» с требованием переигровки матча за Суперкубок России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Думаю, таких прецедентов не было, чтобы исход матча решался уже после самой игры. Попытаться можно было, посмешить народ. Я в этом никакого смысла не вижу, конечно. Дисквалификация Соболева тоже… Шум подняли какой-то непонятный. Ход свиньей не удался», — сказал Быстров.

«Зенит» обыграл «Спартак» (1:1, пен. 4:2) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. Петербуржцы ушли от поражения в добавленное время после гола Александра Соболева с пенальти, после чего со стороны фанатского сектора «красно-белых» в сторону игрока полетели пластиковые бутылки.

Перед началом серии послематчевых пенальти бригада арбитров во главе с Евгением Булановым объявила, что жеребьевка ворот по соображениям безопасности проводиться не будет. В итоге 11-метровые удары выполнялись в ворота, расположенные позади фанатского сектора «Зенита».

Во время вчерашнего заседания КДК РФС «Спартак» подал официальный протест с требованием переигровки матча в связи с «нарушением правил игры», который был отклонен.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
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Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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