Мажич доволен работой арбитра Буланова в матче за Суперкубок

Встреча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошла 18 июля в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» (1:1, 4:2 — по пенальти).
«Сложная игра была. Я доволен работой Евгения. В его карьере это самый большой матч был. Было очень много активной игры и скорости, единоборств, команды играли за трофей. Но я могу сказать, что в целом доволен тем, как Евгений работал. Он полностью заслужил это назначение, поскольку в прошлом сезоне работал очень хорошо, был в тройке судей, которые получили больше всех матчей РПЛ», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».
В компенсированное ко второму тайму время защитник «Спартака» Александер Джику в борьбе за мяч с форвардом петербуржцев Александром Соболевым сыграл рукой в своей штрафной. Евгений Буланов назначил пенальти после просмотра VAR. Соболев реализовал 11‑метровый и сравнял счет.
«Рука наказуема. Два игрока в единоборстве, между ними есть контакт. Соболев обработал мяч перед собой. С другой стороны, рука Джику была поставлена на корпус форварда. Основным критерием здесь было дополнительное движение к мячу. Пенальти и был назначен за дополнительное движение со стороны Джику, по этой причине я согласен с Булановым», — добавил глава департамента судейства.
Благодаря реализованному пенальти «Зенит» сумел уйти от поражения и добыть победу в серии послематчевых 11-метровых ударов. По соображениям безопасности пенальти пробивались в ворота, расположенные позади фанатского сектора «Зенита», в связи с чем «Спартак» подал официальный протест в КДК РФС с требованием переигровки матча, который впоследствии был отклонен.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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