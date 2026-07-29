Мажич доволен работой арбитра Буланова в матче за Суперкубок

«Сложная игра была. Я доволен работой Евгения. В его карьере это самый большой матч был. Было очень много активной игры и скорости, единоборств, команды играли за трофей. Но я могу сказать, что в целом доволен тем, как Евгений работал. Он полностью заслужил это назначение, поскольку в прошлом сезоне работал очень хорошо, был в тройке судей, которые получили больше всех матчей РПЛ», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».