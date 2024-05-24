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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Кейлор Навас завершил карьеру в сборной Коста-Рики

37-летний экс-голкипер мадридского «Реала» решил завершить выступления за национальную команду.

Коста-Рика
ПСЖ
Источник: AP 2023

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики.

«Этот этап моей жизни в сборной подошел к концу. Мои партнеры по команде — больше, чем коллеги, они стали для меня семьей. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все совместные воспоминания. Вместе мы творили историю, сражаясь с лучшими игроками мира и поднимая имя Коста-Рики на самый высокий уровень. Без вас ничего из этого не было бы возможным. Я двигаюсь вперед с сердцем, полным благодарности, и глазами, устремленными в будущее, всегда неся Коста-Рику с собой, маленькую страну с большим сердцем», — сказал Навас в социальных сетях.

Навас дебютировал в составе национальной команды в октябре 2008 года в возрасте 21 года. В ее составе вратарь провел 114 матчей (42 — на «ноль») и пропустил 127 голов. Вместе с Навасом сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2014 года — лучшее достижение «Лос Тикос» на мировых первенствах.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, в минувшем сезоне Кейлор провел 4 матча в Лиге 1. В мае появилась информация, что клуб рассматривает россиянина Матвея Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

Также Навас ранее играл за «Саприссу», «Альбасете», «Леванте» и «Ноттингем Форест».Наибольших успехов Навас добился с мадридским «Реалом», в составе которого три раза стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

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