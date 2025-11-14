«Этим людей не впечатлить». Мбаппе раньше всех забил 400 голов в XXI веке

По информации Opta, Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, добравшимся отметки в 400 забитых мячей на взрослом уровне — это достижение покорилось ему в возрасте 26 лет 328 дней. Для сравнения, Лионель Месси достиг этой отметки в 27 лет 95 дней, Криштиану Роналду — в 28 лет 335 дней. В более молодом возрасте 400 голов забивал лишь легендарный бразильский нападающий Пеле.