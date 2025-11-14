«Этим людей не впечатлить». Мбаппе раньше всех забил 400 голов в XXI веке

Накануне 26-летний француз отметился дублем в матче отбора ЧМ-2026 против сборной Украины (4:0). Во втором тайме Мбаппе реализовал пенальти, а затем забил с игры.
По информации Opta, Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, добравшимся отметки в 400 забитых мячей на взрослом уровне — это достижение покорилось ему в возрасте 26 лет 328 дней. Для сравнения, Лионель Месси достиг этой отметки в 27 лет 95 дней, Криштиану Роналду — в 28 лет 335 дней. В более молодом возрасте 400 голов забивал лишь легендарный бразильский нападающий Пеле.
«Число 400 не впечатлит людей. Чтобы поразить их воображение, нужно забить еще 400. Вряд ли я смогу приблизиться к 1000 голов, как Криштиану Роналду, но попробовать стоит, ведь карьера у нас только одна», — сказал Мбаппе после матча.
Мбаппе забил 256 мячей за «Пари Сен-Жермен», 62 — за мадридский «Реал», 55 — за сборную Франции и еще 27 — за «Монако». Для этого ему потребовалось 535 матчей — всего на десять больше, чем Лионелю Месси.
Примечательно, что Мбаппе ранее достигал отметок в 100 и 300 голов за карьеру также в матчах за национальную сборную. Они были забиты в июне 2019 года в матче против сборной Андорры (4:0) и в ноябре 2023 года в игре против сборной Гибралтара (14:0).
Благодаря разгромной победе над Украиной сборная Франции обеспечила себе путевку на ЧМ-2026. В воскресенье, 16 ноября, «трехцветные» в заключительном матче отбора на выезде сыграют против сборной Азербайджана. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.