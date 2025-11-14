Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.08
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.21
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.29
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
29.00

«Этим людей не впечатлить». Мбаппе раньше всех забил 400 голов в XXI веке

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 400-й гол в профессиональной карьере. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне 26-летний француз отметился дублем в матче отбора ЧМ-2026 против сборной Украины (4:0). Во втором тайме Мбаппе реализовал пенальти, а затем забил с игры.

По информации Opta, Мбаппе стал самым молодым игроком в XXI веке, добравшимся отметки в 400 забитых мячей на взрослом уровне — это достижение покорилось ему в возрасте 26 лет 328 дней. Для сравнения, Лионель Месси достиг этой отметки в 27 лет 95 дней, Криштиану Роналду — в 28 лет 335 дней. В более молодом возрасте 400 голов забивал лишь легендарный бразильский нападающий Пеле.

«Число 400 не впечатлит людей. Чтобы поразить их воображение, нужно забить еще 400. Вряд ли я смогу приблизиться к 1000 голов, как Криштиану Роналду, но попробовать стоит, ведь карьера у нас только одна», — сказал Мбаппе после матча.

Мбаппе забил 256 мячей за «Пари Сен-Жермен», 62 — за мадридский «Реал», 55 — за сборную Франции и еще 27 — за «Монако». Для этого ему потребовалось 535 матчей — всего на десять больше, чем Лионелю Месси.

Примечательно, что Мбаппе ранее достигал отметок в 100 и 300 голов за карьеру также в матчах за национальную сборную. Они были забиты в июне 2019 года в матче против сборной Андорры (4:0) и в ноябре 2023 года в игре против сборной Гибралтара (14:0).

Благодаря разгромной победе над Украиной сборная Франции обеспечила себе путевку на ЧМ-2026. В воскресенье, 16 ноября, «трехцветные» в заключительном матче отбора на выезде сыграют против сборной Азербайджана. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.