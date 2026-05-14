Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.18
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.87
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.80
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

СМИ: Российский вратарь не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ

Российский вратарь клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин не войдет в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу, сообщает TV2.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

Никита Хайкин получил норвежское гражданство 10 апреля. До этого у него было три паспорта: российский, израильский и британский. Сообщалось, что Хайкин может выступить за сборную Норвегии на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

В начале мая Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку Никиты Хайкина на выступление за сборную Норвегии.

Как сообщает источник, в сборной Норвегии посчитали, что включение Хайкина в состав даже в случае одобрения ФИФА было бы неправомерным.

30-летний Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 269 матчей за клуб, в которых он пропустил 301 мяч и 92 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). Также вратарь завоевал с клубом Кубок Норвегии. В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет против Ирака (16 июня), Сенегала (22 июня) и Франции (27 июня). Основным вратарем национальной команды является 35-летний Орьян Нюланн, который выступает за «Севилью».