СМИ: Российский вратарь не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ

30-летний Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 269 матчей за клуб, в которых он пропустил 301 мяч и 92 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). Также вратарь завоевал с клубом Кубок Норвегии. В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2027 года.