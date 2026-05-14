СМИ: Российский вратарь не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ

Никита Хайкин получил норвежское гражданство 10 апреля. До этого у него было три паспорта: российский, израильский и британский. Сообщалось, что Хайкин может выступить за сборную Норвегии на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
В начале мая Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку Никиты Хайкина на выступление за сборную Норвегии.
Как сообщает источник, в сборной Норвегии посчитали, что включение Хайкина в состав даже в случае одобрения ФИФА было бы неправомерным.
30-летний Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 269 матчей за клуб, в которых он пропустил 301 мяч и 92 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). Также вратарь завоевал с клубом Кубок Норвегии. В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет против Ирака (16 июня), Сенегала (22 июня) и Франции (27 июня). Основным вратарем национальной команды является 35-летний Орьян Нюланн, который выступает за «Севилью».