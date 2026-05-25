Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Назван фаворит на звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу

Букмекерские компании определили футболиста, который может стать лучшим игроком на ЧМ-26.

Букмекерские компании определили основных претендентов на индивидуальные награды чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.

Главным фаворитом в борьбе за звание лучшего игрока турнира аналитики считают нападающего сборной Англии Харри Кейна. Вероятность его победы оценена коэффициентом 8,00. Следом в списке идут испанский полузащитник Ламин Ямаль и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, на успех которых предлагается коэффициент 11,00.

В споре за титул лучшего бомбардира чемпионата мира букмекеры отдают предпочтение форварду сборной Франции Килиану Мбаппе с коэффициентом 7,00. Вторую строчку занимает Кейн (8,00), а третью позицию удерживает Месси (13,00).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики. При этом эксперты прогнозируют, что сборная Англии может завершить выступление уже на стадии ⅛ финала.

Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше