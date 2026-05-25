Назван фаворит на звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу

Букмекерские компании определили основных претендентов на индивидуальные награды чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.
Главным фаворитом в борьбе за звание лучшего игрока турнира аналитики считают нападающего сборной Англии Харри Кейна. Вероятность его победы оценена коэффициентом 8,00. Следом в списке идут испанский полузащитник Ламин Ямаль и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, на успех которых предлагается коэффициент 11,00.
В споре за титул лучшего бомбардира чемпионата мира букмекеры отдают предпочтение форварду сборной Франции Килиану Мбаппе с коэффициентом 7,00. Вторую строчку занимает Кейн (8,00), а третью позицию удерживает Месси (13,00).
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики. При этом эксперты прогнозируют, что сборная Англии может завершить выступление уже на стадии ⅛ финала.