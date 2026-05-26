Названы фавориты на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026

Букмекерские компании определили основных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Betonmobile.
Согласно оценкам аналитиков, главным фаворитом считается нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Коэффициент на то, что француз станет самым результативным игроком турнира, составляет 7,00.
В числе претендентов также находится форвард сборной Англии Харри Кейн, на его успех предлагается коэффициент 8,00. Шансы капитана сборной Аргентины Лионеля Месси стать лучшим бомбардиром турнира оцениваются коэффициентом 13,00.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. В турнире сыграют 48 национальных команд.