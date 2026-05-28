Конкурент Переса: При мне на ЧМ будет испанский игрок «Реала»

Ранее тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте включил в заявку на предстоящий чемпионат мира 26 футболистов из 13 клубов. В составе «красной фурии» восемь игроков «Барселоны», три футболиста мадридского «Атлетико» и ни одного представителя мадридского «Реала».
— В составе сборной Испании нет ни одного игрока из «Реала». Мне кажется, что на всех 16 чемпионатах мира всегда были игроки «Реала». И как болельщик «Реала», я возмущен, но есть решение. Если я буду президентом «Реала», на чемпионате мира будет испанский игрок из «Реала». С тренером мы договорились еще до выдвижения кандидатуры, — приводит слова Рикельме Marca.
37-летний бизнесмен Энрике Рикельме является конкурентом нынешнего президента «Реала» Флорентино Переса на предстоящих выборах. Накануне он представил свою программу.
79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.
В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании.