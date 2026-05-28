Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
3.14
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Конкурент Переса: При мне на ЧМ будет испанский игрок «Реала»

Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме заявил, что в случае его победы на выборах на чемпионате мира будет представлен испанский игрок клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ранее тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте включил в заявку на предстоящий чемпионат мира 26 футболистов из 13 клубов. В составе «красной фурии» восемь игроков «Барселоны», три футболиста мадридского «Атлетико» и ни одного представителя мадридского «Реала».

— В составе сборной Испании нет ни одного игрока из «Реала». Мне кажется, что на всех 16 чемпионатах мира всегда были игроки «Реала». И как болельщик «Реала», я возмущен, но есть решение. Если я буду президентом «Реала», на чемпионате мира будет испанский игрок из «Реала». С тренером мы договорились еще до выдвижения кандидатуры, — приводит слова Рикельме Marca.

37-летний бизнесмен Энрике Рикельме является конкурентом нынешнего президента «Реала» Флорентино Переса на предстоящих выборах. Накануне он представил свою программу.

79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. За время его руководства мадридцы выиграли множество титулов, включая несколько побед в Лиге чемпионов.


В мае Перес объявил о проведении досрочных выборов после неудачного сезона команды и подтвердил намерение вновь участвовать в голосовании.