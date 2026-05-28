Конкурент Переса: При мне на ЧМ будет испанский игрок «Реала»

— В составе сборной Испании нет ни одного игрока из «Реала». Мне кажется, что на всех 16 чемпионатах мира всегда были игроки «Реала». И как болельщик «Реала», я возмущен, но есть решение. Если я буду президентом «Реала», на чемпионате мира будет испанский игрок из «Реала». С тренером мы договорились еще до выдвижения кандидатуры, — приводит слова Рикельме Marca.