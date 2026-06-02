Кейн заявил о желании выиграть ЧМ и «Золотой мяч»

Форвард провел результативный сезон в мюнхенском клубе, забив 61 гол. По словам Кейна, такой показатель раньше казался ему почти недостижимым, потому что в последние годы подобные цифры показывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.
«Я бы солгал, если бы сказал, что никогда не представлял себя с Кубком мира», — сказал Кейн.
Главной целью сборной Англии на турнире нападающий назвал победу. Кейн напомнил, что команда в последние годы была близка к трофеям: англичане дважды доходили до финала чемпионата Европы, а на чемпионатах мира играли в полуфинале и четвертьфинале.
«Амбиция — выиграть, конечно. Это должно быть нашей целью», — отметил капитан сборной Англии.
Кейн также высказался о шансах на «Золотой мяч». По его словам, победа Англии на чемпионате мира могла бы сделать его одним из фаворитов в борьбе за награду.
«Если Англия станет чемпионом мира, я, конечно, буду среди фаворитов. Учитывая трофеи, которые я выиграл в этом сезоне, и количество забитых мною голов, я был бы в гонке», — заявил Кейн.
Футболист добавил, что церемония вручения «Золотого мяча» в этом году пройдет в Лондоне, и назвал это возможным хорошим знаком.
«Выиграть “Золотой мяч” в городе, где я родился, было бы для меня еще более особенным», — сказал Кейн.
Чемпионат мира стартует 11 июня. Сборную Англии на турнире возглавит Томас Тухель, который ранее работал с Кейном в «Баварии».