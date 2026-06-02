Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Кейн заявил о желании выиграть ЧМ и «Золотой мяч»

Капитан сборной Англии считает, что после сезона с 61 голом может претендовать на индивидуальную награду.

Источник: Reuters

Нападающий «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своих целях перед чемпионатом мира, сообщает L'Equipe.

Форвард провел результативный сезон в мюнхенском клубе, забив 61 гол. По словам Кейна, такой показатель раньше казался ему почти недостижимым, потому что в последние годы подобные цифры показывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Я бы солгал, если бы сказал, что никогда не представлял себя с Кубком мира», — сказал Кейн.

Главной целью сборной Англии на турнире нападающий назвал победу. Кейн напомнил, что команда в последние годы была близка к трофеям: англичане дважды доходили до финала чемпионата Европы, а на чемпионатах мира играли в полуфинале и четвертьфинале.

«Амбиция — выиграть, конечно. Это должно быть нашей целью», — отметил капитан сборной Англии.

Кейн также высказался о шансах на «Золотой мяч». По его словам, победа Англии на чемпионате мира могла бы сделать его одним из фаворитов в борьбе за награду.

«Если Англия станет чемпионом мира, я, конечно, буду среди фаворитов. Учитывая трофеи, которые я выиграл в этом сезоне, и количество забитых мною голов, я был бы в гонке», — заявил Кейн.

Футболист добавил, что церемония вручения «Золотого мяча» в этом году пройдет в Лондоне, и назвал это возможным хорошим знаком.

«Выиграть “Золотой мяч” в городе, где я родился, было бы для меня еще более особенным», — сказал Кейн.

Чемпионат мира стартует 11 июня. Сборную Англии на турнире возглавит Томас Тухель, который ранее работал с Кейном в «Баварии».