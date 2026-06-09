СМИ: Неймар может восстановиться ко второму матчу Бразилии на ЧМ

Сборная Бразилии сыграет против национальной команды Гаити 19 июня в Филадельфии.
По информации истчоника, тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти рассчитывает, что футболист сыграет во втором матче группового этапа ЧМ-2026 с Гаити.
Напомним, 34-летний Неймар получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к матчам чемпионата мира. Он пропустил товарищеские встречи национальной команды с Францией (1:2), Хорватией (3:2) и Панамой (6:2). Футболист прошел медицинское обследование. Его результаты показали хорошее продвижение в лечении в соответствии с ожидаемыми показателями.
В конце мая врач национальной команды Родриго Ласмар сообщал, что игрок пропустит две-три недели из-за повреждения.
Предстоящий чемпионат мира станет для Неймара четвертым в карьере. Всего на счету нападающего 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Кроме Гаити на групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке и Майами.