Губерниев: Сейчас Роналду полено, а Месси мощный и великий

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси после встречи между Аргентиной и Австрией, завершившейся со счетом 2:0. В этом матче Месси оформил дубль, забив свои 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей. На ЧМ-2026 за сборную Аргентины пока отличался только Месси — на его счету пять голов.
«Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Иное дело Месси, сильный и командный игрок! Полезный в коллективе! Мощный и великий! Но уступающий Марадоне в футбольном мастерстве! Ибо видел в игре и того, и другого! ?», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
При этом Дмитрий Губерниев не считает Лионеля Месси лучше Марадоны.
«Как говорят в таких случаях, гол назревал. И рекорд тоже назревал. Месси, в отличие от Роналду, — системообразующий игрок в сборной Аргентины. Если раньше мои симпатии были на стороне Криштиану, то сейчас очевидно, что с одной стороны эгоизм, а с другой — командные взаимодействия, сила духа и харизма. Аргентина — это команда. Не удивлен, что Месси побил рекорд, все к этому шло. Если аргентинцы дойдут до финала, то Месси может еще пять-шесть голов забить. Но я считаю, что Марадона играл в футбол лучше», — сказал Губерниев Metaratings.