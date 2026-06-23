Губерниев: Сейчас Роналду полено, а Месси мощный и великий

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси после встречи между Аргентиной и Австрией, завершившейся со счетом 2:0. В этом матче Месси оформил дубль, забив свои 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей. На ЧМ-2026 за сборную Аргентины пока отличался только Месси — на его счету пять голов.



«Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Иное дело Месси, сильный и командный игрок! Полезный в коллективе! Мощный и великий! Но уступающий Марадоне в футбольном мастерстве! Ибо видел в игре и того, и другого! ?», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.