Анчелотти заявил о готовности Неймара сыграть с Шотландией на ЧМ

Заключительный матч группы С между сборными Бразилии и Шотландии пройдет 24 июня в Майами. 34-летний Неймар пропустил два матча команды на турнире из-за травмы. Форвард получил повреждение накануне начала подготовки сборной Бразилии к ЧМ.
23 июня Неймар принял участие в тренировке бразильцев на турнире.
«Мы думаем только о том, чтобы сыграть хороший матч с максимально сильным составом, то же касается и нападающих. У нас есть четкое представление о том, кто заменит Рафинью. Неймар доступен, он очень хорошо тренировался на этой неделе. Он в форме и готов играть с перерыва или все 90 минут, мы очень рады его возвращению. Он очень серьезен, и мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру», — приводит слова Анчелотти The Athletic.
Всего на счету Неймара 128 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).
Бразилия занимает первое место в группе С с 4 очками, опережая сборную Марокко по дополнительным показателям. Шотландия располагается на третьей строчке с 3 баллами.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Карло Анчелотти
Себастьен Минье
Матеус Кунья
23′
Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
36′
Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
45+3′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
65′
5
Каземиру
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
81′
18
Данилу Сантос
20
Лукас Пакета
64′
19
Эндрик
9
Матеус Кунья
64′
22
Габриел Мартинелли
11
Рафинья
40′
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
81′
1
Джонни Пласид
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
22
Жан-Кевен Дюверн
5
Ханнес Делькруа
17
Жан-Жак Дэнли
72′
2
Карлан Аркус
4′
46′
18
Вильсон Изидор
21
Жосуэ Казимир
63′
11
Луис Дидсон
15
Рубен Провиденс
71′
16
Ленни Жозеф
20
Францди Пьерро
45+4′
46′
25
Доминик Симон
10
Жан-Рикне Беллегард
81′
7
Деррик Этьенн
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Диего Санчес Рохо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти