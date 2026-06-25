Сломавший ногу канадцу игрок сборной Катара дисквалифицирован на 5 матчей

Как сообщает ВВС со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА, Мадибо наказан за «серьезную грубую игру». Решение о дисквалификации может быть обжаловано.
Инцидент произошел в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Катара (6:0). На 52-й минуте при счете 3:0 Мадибо сфолил на Коне, в результате чего тот получил двойной перелом ноги. Мадибо получил красную карточку и был удален, а Коне покинул поле на носилках и был отправлен в больницу. Позднее Коне перенес операцию.
Мадибо принес извинения Коне за грубое нарушение. Для Мадибо эта красная карточка стала второй в 64 матчах за сборную Катара, за которую он выступает с 2017 года.
Катар занял последнее место в группе В, набрав одно очко и лишился шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Канады впервые в истории вышла в плей-офф, где сыграет с национальной командой ЮАР. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти