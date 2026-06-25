Сломавший ногу канадцу игрок сборной Катара дисквалифицирован на 5 матчей

Инцидент произошел в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Катара (6:0). На 52-й минуте при счете 3:0 Мадибо сфолил на Коне, в результате чего тот получил двойной перелом ноги. Мадибо получил красную карточку и был удален, а Коне покинул поле на носилках и был отправлен в больницу. Позднее Коне перенес операцию.