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Сломавший ногу канадцу игрок сборной Катара дисквалифицирован на 5 матчей

Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей за перелом ноги полузащитнику Канады Исмаэлю Коне. Об этом сообщает ВВС.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает ВВС со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА, Мадибо наказан за «серьезную грубую игру». Решение о дисквалификации может быть обжаловано.

Инцидент произошел в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Катара (6:0). На 52-й минуте при счете 3:0 Мадибо сфолил на Коне, в результате чего тот получил двойной перелом ноги. Мадибо получил красную карточку и был удален, а Коне покинул поле на носилках и был отправлен в больницу. Позднее Коне перенес операцию.

Мадибо принес извинения Коне за грубое нарушение. Для Мадибо эта красная карточка стала второй в 64 матчах за сборную Катара, за которую он выступает с 2017 года.

Катар занял последнее место в группе В, набрав одно очко и лишился шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Канады впервые в истории вышла в плей-офф, где сыграет с национальной командой ЮАР. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
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Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
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Натан Салиба
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Джонатан Дэвид
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Составы команд
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Али Ахмед
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Джейкоб Шаффелберг
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Дерек Корнелиус
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46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
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Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти