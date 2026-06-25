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«Наш идол». Лидер сборной Бразилии — о дебюте Неймара на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус прокомментировал дебют партнера по команде Неймара на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Бразилии обыграла Шотландию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0. 34-летний Неймар вышел на замену на 76-й минуте матча. Нападающий не играл за сборную с октября 2023 года. Первые две встречи турнира Неймар пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

«Было просто волшебно видеть Неймара снова в строю! Он наш идол, для всех нас!» — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Неймар повторил достижение защитника Джалмы Сантоса (1954−1966), нападающего Пеле (1958−1970) и защитника Кафу (1994−2006), сыгравших на четырех мундиалях.

На счету Неймара 129 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).

Сборная Бразилии заняла первое место в группе С с 7 очками и вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала подопечные Карло Анчелотти 29 июня сыграют с командой, занявшей второе место в группе F. На вторую строчку в квартете F претендуют сборные Нидерландов, Японии и Швеции.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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