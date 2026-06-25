«Наш идол». Лидер сборной Бразилии — о дебюте Неймара на ЧМ-2026

Сборная Бразилии обыграла Шотландию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0. 34-летний Неймар вышел на замену на 76-й минуте матча. Нападающий не играл за сборную с октября 2023 года. Первые две встречи турнира Неймар пропустил из-за травмы икроножной мышцы.
«Было просто волшебно видеть Неймара снова в строю! Он наш идол, для всех нас!» — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Неймар повторил достижение защитника Джалмы Сантоса (1954−1966), нападающего Пеле (1958−1970) и защитника Кафу (1994−2006), сыгравших на четырех мундиалях.
На счету Неймара 129 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).
Сборная Бразилии заняла первое место в группе С с 7 очками и вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала подопечные Карло Анчелотти 29 июня сыграют с командой, занявшей второе место в группе F. На вторую строчку в квартете F претендуют сборные Нидерландов, Японии и Швеции.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти